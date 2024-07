L'influencer torna a casa con la secondogenita con un look che non è piaciuto a molti degli utenti di Instagram. "Non corrisponde alla realtà" le scrivono.

Il 25 luglio Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la seconda volta, di una bambina, Dea. Ma, come spesso accade quando si tratta dell’influencer napoletana, anche il ritorno a casa ha scatenato diverse polemiche sui social.

Nasti ha pubblicato un video in cui mostra il momento in cui fa rientro nell’abitazione che condivide con Zaccagni, con in braccio il primogenito Thiago e la piccola nella carrozzina, mostrando anche gli addobbi realizzati per festeggiare la nascita di Dea; ma ciò che gli utenti hanno notato sembra essere soprattutto il look di Nasti, che sfoggia una minigonna, tacchi rosa e una messa in piega perfetta.

“Posso dire alle ragazze che devono partorire che NO… QUESTO NON CORRISPONDE ALLA REALTÀ??”, scrive un’utente; e ancora “Io vedo tutto molto forzato,per nulla spontaneo e naturale. Questa cosa che bisogna subito mostrarsi impeccabili, nella forma e nella sostanza secondo me non è un bel messaggio. Io a tutta questa apparenza associo un po’ di tristezza, non ci si può mai mostrare senza maschera, senza filtri”;Quando nasce tua figlia ma hai troppa paura che ti tolga 5 minuti di celebrità e quindi:”; “Che falsità mamma mia. Tutto ciò è di uno squallore unico, lontano galassie dalla realtà e da quello che è la maternità”.

Ciò che molte utenti hanno tenuto a sottolineare, nei commenti, è proprio il tipo di messaggio che, a detta loro, Nasti intende mostrare con quel video: “Il problema è far passare un messaggio che può far sentire sbagliate le neo mamme. Partorire non è una malattia, ma il post parto è fatto da perdite, mutandoni, abiti comodi, dolori e fastidi più o meno lievi… Insomma, tacco e abitino bianco sono solo il montaggio di pochi minuti per i social. Chi guarda deve avere ben in mente questo”.

In realtà, appare ormai abbastanza assodato il fatto che ciascuna donna viva la gravidanza, la maternità e il post parto in maniera estremamente soggettiva, e che non esistano regole predefinite che possano “standardizzare” quel momento; è chiaro che la cosa da tenere a mente è che l’esperienza di ciascuna non possa essere presa come modello da seguire o pietra di paragone a cui fare riferimento, proprio perché parliamo di qualcosa di molto personale.

È altrettanto vero che Chiara Nasti non è nuova a uscite ed esternazioni che hanno suscitato polemiche, sia in questa gravidanza che nella precedente, e anche in questo frangente, a quanto pare, le reazioni al video non si sono fatte attendere.