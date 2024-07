Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la seconda volta. L’influencer napoletana e il calciatore della Lazio e della nazionale italiana hanno dato il benvenuto a Dea, che si aggiunge al fratellino Thiago, nato nel novembre del 2022.

Benvenuta Dea – scrive Nasti nella caption del post in cui papà Zaccagni bacia la testolina della neonata – Sono rinata per la seconda volta.

Chiara Nasti aveva già comunicato sui social il nome che lei e il marito avevano scelto per la loro secondogenita, spiegando che Dea aveva alla fine prevalso su Barbie, nome che piaceva molto all’influencer per via della sua passione per la bambola bionda, ma subito scartato dalla famiglia, e su Sole.

News "Che cafonata", i commenti per il calco alla pancia di Chiara Nasti, vicina al parto L'influencer, in attesa di Dea, si è fatta fare il calcio della pancia, ma non sono mancati i commenti negativi.

Dea è un nome che fa riferimento sicuramente alla mitologia romana e alla cultura latina, visto che deus signfica dio, e il nome sembra essere indicato come una sorta di benedizione per chi lo porta. Pur essendo di origini latine, non è un nome molto diffuso in Italia, mentre è piu frequente trovarlo nei Paesi dell’America Latina o in Francia.

Tanti, ovviamente, i commenti di congratulazioni sotto al post, da quelli delle influencer Deianira Marzano e Giulia De Lellis fino a Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, compagno di squadra di Zaccagni in nazionale e nella Lazio.