L'influencer, in attesa di Dea, si è fatta fare il calcio della pancia, ma non sono mancati i commenti negativi.

Qualsiasi cosa faccia o dica, Chiara Nasti è capace di sollevare ogni volta polemiche e dibattiti, e anche in questa seconda gravidanza, come già accaduto per la prima, l’influencer napoletana sembra non aver fatto mancare gli spunti per scatenare i commenti sul suo profilo social.

Dopo alcune frasi “discutibili”, quando era in attesa del primogenito Thiago – su tutte la famosa accusa alle donne incinte che “svaccano” – adesso Nasti e il marito, il calciatore della Lazio e della nazionale, attualmente impegnato agli Europei in Germania, Mattia Zaccagni, sono in attesa di un bimba, di cui hanno anche rivelato il nome, Dea.

News "Grazie per quello che fai" la dedica di Mattia Zaccagni a Chiara Nasti per la festa della mamma Prima festa della mamma per Chiara Nasti, che a breve partorirà la secondogenita, con dedica da parte del marito, che "scrive" per Thiago.

E aspettando il momento del parto, previsto per luglio, ha postato su Instagram il momento in cui, come già fatto per Thiago, ha deciso di fare un calco al pancione, per ricordare la gravidanza anche dopo la nascita di Dea.

Peccato, però, che sotto il video siano comparsi diversi commenti critici: “Ma perché sei la regina del trash”, scrive qualcuno, mentre altri definiscono la cosa “una cafonata”; “Boh di solito si fa solo il calco della pancia e non delle tette più pancia ma vabbe quando sei esibizionista pure incinta è un altro conto”, “Eccoci qua, l’ennesima inutile ca*gata. Vivere una vita così superficiale deve essere impegnativo. Inventare ogni giorno una stron*ata per apparire sui social stanca. Pensa che c’è gente che non arriva a fine mese, e questa insieme all’altro mono neurone che ha sposato sono l’esempio di ‘sti personaggi che i social propinano”.