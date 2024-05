Prima festa della mamma per Chiara Nasti, che a breve partorirà la secondogenita, con dedica da parte del marito, che "scrive" per Thiago.

Chiara Nasti e il marito Mattia Zaccagni si preparano ad accogliere la secondogenita, in arrivo in piena estate – il parto è previsto per luglio – ma nel frattempo la coppia ha festeggiato anche la festa della mamma dell’influencer, diventata mamma di Thiago a novembre del 2022.

E così il calciatore della Lazio ha pensato di dedicarle un bellissimo pensiero, pubblicato sul suo profilo Instagram, scrivendo come se fosse proprio Thiago a pronunciare quelle parole.

Oggi è la tua festa. Grazie MAMMA per tutto quello che fai per me, grazie per il tempo che mi dedichi, grazie per darmi tutta te stessa ogni giorno, grazie per portare in grembo la mia sorellina, grazie per le carezze i baci e gli abbracci che mi dai, sei una MAMMA speciale TI AMO. Tuo Thiago.

Nasti, spesso finita al centro delle polemiche anche durante la sua prima gravidanza per alcune affermazioni – come quando, ad esempio, rispose a chi le faceva notare che il suo fisico era ancora asciutto nonostante l’avanzare dei mesi che lei non si sarebbe “svaccata come fanno molte altre donne” – ha risposto al post del marito scrivendo “Siete la mia vita”.

La coppia, insieme dal 2022, si è sposata il 20 giugno 2023; a gennaio la conferma della seconda gravidanza, pochi mesi dopo il primo compleanno di Thiago.