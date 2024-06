Vanessa Hudgens è attualmente in attesa del suo primo figlio con il marito, il campione di baseball Cole Tucker, ma moltissimi fan la ricordano per il ruolo di Gabriella Montez in High School Musical, assieme a Troy Bolton, ovvero Zac Efron, con cui, dal 2005 al 2010, ha fatto coppia anche fuori dal set.

E proprio Efron, benché la loro relazione sia finita da anni, ha voluto spendere belle parole per la ex fidanzata in questo particolare momento della sua vita; parlando sul red carpet del suo nuovo film, A Family Affair, l’attore ha risposto a una domanda su Hudgens ma anche su un’altra ex collega di HSM, Ashley Tisdale, attualmente in attesa del secondo figlio, rispetto al loro essere madri.

Saranno le mamme migliori di sempre! – ha dichiarato entusiasta Zac Efron – Quelle ragazze?! Vuoi scherzare?! Non ci sono dubbi. Oh mio Dio. Avremo delle divertenti riunioni di famiglia presto

l’attore ha quindi lasciato spazio anche per delle possibili reunion future, anche se pare di intuire che, nel caso ci fossero, sarebbero più una sorta di rimpatriata tra vecchi amici che un ritorno insieme sul set. Se in un primo momento era parso che i rapporti tra Efron e Hudgens si fossero definitivamente interrotti dopo la fine della storia, oggi, complice forse anche la maturità, la tensione (se mai davvero ce ne fosse stata) sembra essersi sciolta, come dimostra anche il recente follow di lui all’account Instagram di lei.

Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono sposati nel dicembre del 2023 in Messico, dopo essere stati fidanzati per circa tre anni; sulla vita privata di Zac Efron vige invece il più totale riserbo.