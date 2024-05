C’è differenza tra il primo e il secondo figlio? Chiunque abbia più di un figlio vi risponderà senza dubbio di sì, e a confermare la cosa un esilarante video pubblicato su TikTok da Lindsey Gurk, mamma di un bambino di 5 anni e di una bambina di 3, che sottolinea anche le differenze caratteriali fra il maschio e la femmina.

Gentile, posato e molto delicato il figlio, un vero e proprio tornado la figlia; ovviamente Gurk descrive la propria situazione personale, in maniera decisamente ironica, puntando a sottolineare che non sia tanto una questione di genere, quanto di ordine di nascita.

E a quanto pare sono in molti a pensarla così, visto che il suo video è pieno di commenti di mamme che hanno spiegato di trovarsi nella medesima situazione. Ma ci sono dei riscontri psicologici a questa teoria, o è soltanto la percezione dei genitori?

In realtà, qualche caratteristica oggettivamente diversa tra il primo e il secondo figlio sembra essere confermata anche dal mondo psicologico: il primogenito, che ha potuto godere dello status di figlio unico, rappresenta un investimento emotivo per i genitori, che hanno sperimentato questo ruolo con lui per la prima volta; in generale i primogeniti, secondo gli psicologi, sembrano quindi essre più ambiziosi e autoritari, ma anche più legati alla famiglia. I secondogeniti, invece – e di conseguenza anche terzogeniti e via dicendo – non avendo mai sperimentato l’unicità, ma arrivando in un ambiente dove esistono regole già stabilite, tenderanno a essere più competitivi – in molti casi i secondi figli parlano e camminano prima dei fratelli maggiori – e maggiormente autonomi e distaccati dalla famiglia.