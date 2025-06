Lo scorso 2 giugno la star del reality 16 anni e incinta Whitney Purvis ha condiviso sui social la notizia della scomparsa del suo primogenito Weston Gosa, di soli 16 anni.

Il ragazzo, figlio di Purvis e dell’ex compagno Weston Gosa Sr., suo partner ai tempi del programma americano, è deceduto nel sonno per cause ancora da chiarire, come spiegato dall’attuale compagna dell’uomo, Amy Gosa: “Tutto ciò che sappiamo è che ci siamo svegliati intorno alle 7 del mattino e abbiamo cercato di svegliarlo, ma non respirava – ha scritto la donna in un post pubblicato sui social – Abbiamo tentato la rianimazione cardiopolmonare e chiamato un’ambulanza. Anche i paramedici hanno provato a rianimarlo e lo hanno portato all’ospedale della contea di Gordon, dove è stato dichiarato morto”.

Purvis ha condiviso, negli scorsi giorni, un toccante video del figlio, girato proprio all’epoca della partecipazione al programma di Mtv, di cui la donna fu una protagonista della prima edizione.

“Primo compleanno di Weston / 2 aprile 2010 – si legge nella caption – Me lo ricordo come fosse ieri. Ha mangiato così tanta torta che aveva bisogno di un cucchiaio e una forchetta. Era a tema SpongeBob e questa era la sua torta”.

Su Facebook, invece, era arrivata la notizia della morte dell’adolescente.

“È così difficile da scrivere – ha scritto Purvis nel post – Il mio bellissimo figlio, Weston è morto. Aveva solo 16 anni. La vita è così crudele e ingiusta. Io proprio non capisco. Oh il mio bambino se n’è andato e non so cosa fare di me stessa. Era così perfetto. Questo è davvero il mio peggior incubo diventato realtà. Come si fa ad andare avanti nella vita dopo aver perso un figlio? Sono incredula, non può accadere. Non voglio che sia vero. Farei di tutto per tenerlo in braccio. Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando.

Ti amo così tanto, Weston Owen Gosa. Dio, ti amo così tanto. Tu sei il mio cuore. Ero così orgogliosa del ragazzo che stavi diventando. Non posso andare avanti senza di te.

Riposa in pace angelo mio. Te ne sei andato troppo presto. 2 aprile 2009 – 2 giugno 2025”.

Whitney Purvis è madre anche di River, avuto sempre con l’ex compagno Weston Gosa Sr. nel 2014, e Collin Adonis, di due anni, la cui nascita è stata annunciata su Instagram nel 2023.

Amy Gosa ha spiegato sui social che Weston Gosa aveva diversi problemi di salute, fra cui il diabete, e la stessa Purvis aveva informato i followers che al figlio fosse stato diagnosticato il deficit di alfa-1 antitripsina, una malattia genetica che può causare danni ai polmoni e al fegato.