Voli con posti per soli adulti. L'idea di una compagnia che promette benefici anche per i genitori

Corendon Airlines, compagnia aerea turca, inizierà a istituire delle zone per soli adulti su alcuni voli, a partire dal mese di novembre.

Corendon Airlines, compagnia aerea turca, ha annunciato che, a partire dal mese di novembre 2023, offrirà la possibilità di viaggiare in apposite sezioni “child free” su alcuni dei suoi voli, più precisamente sulla tratta Amsterdam-Curaçao.

I posti saranno riservati a tutti i passeggeri over 16 che viaggiano senza bambini o semplicemente a chi desidera un’area silenziosa, e saranno acquistabili come supplemento al costo di 48 dollari. La zona si troverà nella parte frontale dell’aereo e sarà separata dal resto del velivolo da un muro e una tenda. L’area includerà 93 posti standard e nove posti con spazio extra per le gambe.

Atilay Uslu, fondatore di Coredon, ha dichiarato: “A bordo dei nostri voli cerchiamo sempre di rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti e di accogliere i viaggiatori in cerca di qualche maggiore tranquillità durante il volo”, riporta Airwaysmag. Coredon è la prima compagnia operante in Europa ad adottare simili misure, ma non la prima al mondo. Già dal 2013 due compagnie asiatiche, AirAsia X e Scoot, avevano avuto la stessa idea.

L’argomento dei bambini sugli aerei è più controverso di quanto si potrebbe pensare. Il pianto dei bebè, infatti, accende sempre vivi dibattiti tra i passeggeri, tra chi proprio non lo sopporta e chi invece richiama alla comprensione e allo spirito di adattamento che ogni viaggiatore dovrebbe avere. Proprio qualche anno fa, la nostrana ClioMakeup, alias Clio Zammatteo, era stata invitata ad accomodarsi nell’area bar del suo volo Milano-New York a causa del pianto di sua figlia Grace, di 15 mesi, episodio che aveva causato moltissime polemiche sui social.

Del resto, Uslu stesso ha dichiarato che tali scompartimenti potrebbero giovare anche ai genitori che viaggiano con figli, che in questo modo non dovranno più preoccuparsi di poter infastidire gli altri passeggeri.