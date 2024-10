Uno degli aspetti più curiosi e comuni della gravidanza è la presenza delle cosiddette voglie, ovvero desideri improvvisi di cibi che, spesso, non sono neanche facili da trovare (specie se si tratta di alcuni tipi di frutta o verdura).

Benché non tutte le donne, quando sono incinte, le hanno, i dati dicono che a provarle, soprattutto nel primo trimestre, è il 90% delle gravide, anche se i motivi per cui si hanno le voglie sembrano essere tutt’ora ignoti.

Ci sono probabilmente differenze culturali, con studi che suggeriscono che le donne incinte in Nigeria hanno più probabilità di desiderare frutta e verdura, mentre le donne negli Stati Uniti desiderano ardentemente il cioccolato.

Tra la sconcertante varietà di voglie, tra cui rientrano anche i tanto citati sottaceti e gelato, ci sono però alcune tendenze generali; Melanie McGrice, dietologa prenatale di Melbourne, afferma al Guardian che in gravidanza si tende spesso a desiderare cibi salati, il che, sorprendentemente, può indicare che le donne non bevono abbastanza acqua.

“Durante la gravidanza, il nostro fabbisogno di liquidi aumenta di circa il 150%; eppure l’assunzione di liquidi della maggior parte delle donne non aumenta”.

Quando mangiamo più cibi salati, il corpo trattiene più acqua, ma McGrice afferma che non è una buona cosa. “La soluzione ideale è fare il contrario e bere più acqua”.

Un altro desiderio comune è quello di cibi freddi e dolci come il gelato e i frullati, e cibi ricchi di carboidrati. Ciò può essere una risposta ai livelli di zucchero nel sangue fluttuanti, che si verificano anche nelle donne senza diabete.

Ma la voglia di frullati e gelati potrebbe anche indicare un bisogno di calcio, afferma Lora Attia, dietologa specializzata in fertilità e prenatalità. La gravidanza aumenta effettivamente la capacità di assorbire calcio dagli alimenti, quindi le donne incinte non hanno necessariamente bisogno di un apporto maggiore, ma hanno bisogno di un apporto sano : circa 1.300 mg al giorno per le persone di età pari o inferiore a 18 anni e 1.000 mg al giorno per quelle di età compresa tra 19 e 50 anni.

“Sappiamo che molte donne hanno voglia di gelato, per esempio, e potrebbero pensare, ‘Oh, il mio corpo ha bisogno di calcio’, ma non è una grande fonte di calcio”, dice Attia. Mezza tazza di gelato contiene circa 78 mg di calcio, mentre lo stesso volume di tofu ne contiene 160 mg.

La voglia di gelato e frullati è comune, ma un bicchiere di latte potrebbe essere una scelta migliore per assumere calcio, spiega McGrice.

Un’altra voglia comune, che può essere una spiacevole sorpresa per le donne incinte vegetariane e vegane, è la carne rossa. Di nuovo, può essere il corpo a segnalare la necessità di un particolare nutriente, in questo caso il ferro.

La carenza di ferro può talvolta causare anche voglie più estreme e inspiegabili, come gesso, ghiaccio o terra. Questo fenomeno è chiamato pica, un nome derivato dal nome latino della gazza, in un cenno alle strane abitudini di raccolta dell’uccello, si stima che colpisca fino al 4% delle donne in gravidanza e si riferisce specificamente al desiderio di sostanze che non hanno alcun valore nutrizionale. Ci sono alcune prove che sia associato alla carenza di ferro, ma ciò non spiega necessariamente perché le voglie siano per sostanze che non sono ricche di ferro. Le voglie di pica non sono esclusive delle donne incinte, il che suggerisce che potrebbero essere in gioco altri fattori.