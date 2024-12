Nato dall'idea di un uomo, Vivs permette di pianificare i pasti settimanali per tutta la famiglia e, in futuro, implementerà altre caratteristiche per ridurre il carico mentale delle mamme.

È un dato di fatto piuttosto palese che, nonostante gli sforzi e la buona volontà di tantissimi padri, la gran parte del carico familiare ricada, nella grande maggioranza dei casi, ancora sulle madri. Che molto spesso sono anche lavoratrici, si occupano della casa, e devono pensare alle varie incombenze quotidiane che riguardano i figli, attività sportive, recite, colloqui con gli insegnanti, visite mediche e tutto il resto.

Ma a quanto pare l’IA può venire in loro soccorso: l’imprenditore Brandon Lurie ha infatti da poco lanciato Vivs, un assistente basato sull’Intelligenza Artificiale nato proprio con lo scopo di aiutare le mamme, alleviando loro il carico mentale e fornendo un hub centrale per semplificare le numerose esigenze della genitorialità.

“Mia madre si chiamava Viv; è da lei che prende il nome il prodotto – ha spiegato Lurie – Ho sempre pensato che fosse troppo impegnata e non riuscisse a gestire tutto”.

Cresciuto a Los Angeles, frequentando la NYU e facendo l’aliyah in Israele otto anni fa, Lurie ha sviluppato un amore per le startup e i capitali di rischio. Ma è stato solo con lo scoppio della guerra israelo-palestinese del 7 ottobre 2023 che si è sentito molto coinvolto nel lavoro materno.

“Stavo leggendo storie di molte madri che avevano bisogno di assistenza nel loro ‘lavoro di madri’ – ha ricordato Lurie, riconoscendo l’immenso carico mentale che le madri sopportano – Così ho pensato di creare questo hub centrale per la maternità”.

Lanciato nel novembre 2024, Vivs ha rapidamente guadagnato popolarità, con centinaia di mamme che già utilizzano la piattaforma. In sostanza, Vivs aiuta le mamme a gestire e automatizzare le attività quotidiane, liberandole per concentrarsi su ciò che conta di più.

Una delle sue caratteristiche distintive è la pianificazione personalizzata dei pasti. “Le mamme possono registrarsi e ricevere idee giornaliere, chiamate ‘Morning Dose’, con tre idee per la cena create appositamente per la loro famiglia, inviate direttamente alla loro casella di posta elettronica ogni mattina”, ha affermato Lurie. A differenza delle piattaforme di ricette generiche, Vivs tiene conto di allergie, preferenze alimentari, gusti, metodi di preparazione e vincoli di tempo. L’Intelligenza Artificiale genera persino liste della spesa settimanali in base alle ricette scelte, assicurando che la preparazione dei pasti sia impeccabile.

News Come insegnare ai bambini ad alleggerire il carico mentale (delle mamme soprattutto) La psicologa Morgan Cutlip lo ha spiegato in un video virale: “Dai a tuo figlio una zona della casa di cui occuparsi, si sentirà parte della squ...

Ma Vivs va oltre la cena. I futuri aggiornamenti includeranno anche, ad esempio, dei promemoria automatici, come non dimenticare mai più un reso Amazon o un evento scolastico; gestione dispensa: sarà in grado di scansionare le liste della spesa per tenere un inventario degli articoli per la casa. Il sistema eliminerà automaticamente gli articoli man mano che vengono utilizzati e suggerirà idee per i pasti in base a ciò che è disponibile. E ancora pianificazione intelligente: se l’appuntamento dal dentista coincide con l’allenamento di basket, Vivs lo troverà e lo riprogrammerà in base al calendario personale e alla disponibilità del dentista.

L’app prevederà inoltre un hub centralizzato per tenere traccia di appuntamenti, passaggi in auto, liste della spesa e persino della crescita e delle esigenze alimentari dei bambini.

Assolutamente gratuita, Vivs mette al centro del proprio interesse la maternità- Lurie immagina un futuro in cui le mamme possono contare sull’IA per gestire tutto, dalle commissioni quotidiane alla pianificazione a lungo termine. “Alla fine, le mamme avranno una dashboard per tutti i loro flussi di lavoro. Appuntamenti, carpooling, articoli mancanti come cibo e articoli da toeletta, persino vestiti, tutto monitorato tramite intelligenza artificiale”.

Non si tratta solo di logistica. Vivs è progettato per onorare l’importanza della maternità stessa. “Le mamme sono le persone più importanti con il lavoro più importante al mondo – ha sottolineato il CEO – Con Vivs, stiamo dando loro gli strumenti per prosperare”.