Johnson, madre di 6 figli, in un reel ha condiviso le soluzioni usate nella sua famiglia per organizzare le vacanze estive.

Per i genitori l’estate può rivelarsi tutt’altro che un periodo dedicato a relax e riposo, a dispetto delle ferie, perché coincide anche con le vacanze estive dei bambini, cosa che può aumentare il carico mentale, soprattutto delle madri, cui spesso è delegata l’organizzazione e la pianificazione delle giornate familiari.

Per questo Sharon Johnson, mamma di sei figli, ha recentemente pubblicato un reel in cui condivide sei modi in cui lei e la sua famiglia “stanno cercando di rimanere un po’ più organizzati e divertirsi un po’ di più quest’estate”; un modo per aiutare anche altre mamme e papà che si trovano nella stessa situazione.

Il primo consiglio, che ha ammesso essere “un inferno” per i primi giorni, è di non consentire alcun tipo di media o tecnologia per la prima settimana. “Ho scoperto che se i bambini riescono ad annoiarsi davvero la prima settimana, il resto dell’estate va molto meglio”, spiega.

Johnson poi ha detto di appendere al muro un calendario gigante con pennarelli cancellabili a secco, in modo che tutti in famiglia possano vedere facilmente com’è organizzata la giornata.

Il suo terzo consiglio: pianificare un programma a rotazione per ogni pasto, tutti i giorni della settimana. Johnson ha fatto l’esempio dei frullati a colazione il lunedì, delle uova il martedì e dei prodotti da forno il mercoledì. “Sappiamo sempre cosa ci sarà nel menu e la lista della spesa è relativamente sempre la stessa”, afferma.

Sharon Johnson ha poi detto di scrivere quello che tutti i bambini vogliono fare sul calendario di cancellare le varie attività una volta fatte, mentre se le attività non sono scritte sul calendario, non si fanno.

Quindi, suggerisce di pianificare un elenco di attività a rotazione. Per la loro famiglia, “Il lunedì è il giorno del cinema, il martedì è il giorno della biblioteca e dell’acqua, il mercoledì è il giorno del parco con gli amici, il giovedì facciamo un progetto artistico o un lavoretto insieme e il venerdì andiamo a fare un’escursione. Questo tipo di programma flessibile ci dà un piano ma abbastanza margine di manovra da poterlo cambiare in modo da non annoiarci”.

Infine, Johnson assegna ai suoi figli una lista di cose che devono fare ogni giorno prima di giocare con gli amici. Questa lista include due faccende fisse e un progetto aggiuntivo che può cambiare a seconda di cosa deve essere fatto in casa.

La mamma conclude il suo reel con un messaggio importante. “Perché organizziamo l’estate in questo modo? Perché alleggerisce il carico mentale di tutti, soprattutto di me. E se la mamma è felice durante le vacanze estive, tutti sono felici durante le vacanze estive”.