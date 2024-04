Si parla sempre di più del lavoro invisibile delle mamme, ovvero quello che comprende la cura dei figli e della casa, e che non solo non viene retribuito, ma spesso nemmeno riconosciuto: una situazione che vivono milioni di madri in tutto il mondo, e che può portarle spesso a sentire il peso del carico mentale che questa serie di responsabilità comporta.

La dottoressa Morgan Cutlip, specialista in burnout e gestione dello stress, ha però condiviso alcuni consigli su come farci aiutare dai nostri figli a gestire questo carico. In un video Instagram ormai diventato virale, la psicologa ha quindi esordito:

Dai a tuo figlio una zona della casa di cui occuparsi. Ad esempio, nostra figlia è responsabile del soggiorno. Il suo compito è controllarlo regolarmente, osservare cosa è fuori posto e rimetterlo in ordine. Ciascuno dei nostri figli ha uno spazio condiviso che gli appartiene, ed è la loro zona, e questo li ha aiutati MOLTO a prendere iniziativa e a farli contribuire alla squadra che è la nostra famiglia.

Nella descrizione, Cutlip ha poi aggiunto: “Questo suggerimento è nato da una conversazione con un amico cresciuto in una cultura completamente diversa, in cui il carico mentale non è come qui. Uno dei motivi è che ai bambini vengono date maggiori responsabilità man mano che crescono, in modo che imparino come prendere iniziative e contribuiscano alla famiglia”.

Ovviamente, il senso non è quello di “scaricare” il lavoro domestico sui figli, ma di far loro comprendere come la casa non sia una responsabilità esclusiva della mamma. “Affidare tuo figlio a gestire uno spazio condiviso della casa è un modo meraviglioso per incoraggiarlo ad accorgersi di quando è necessario fare le cose, a farle senza che gli venga chiesto, e sapere che gli spazi condivisi sono responsabilità di tutti”, conclude quindi Cutlip, che ha due figli di 7 e 10 anni. “Non ti prendi cura solo delle tue cose, ma tutti la casa è un interesse di tutti quanti”.