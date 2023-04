Vittoria Deganello è diventata mamma: è nata Ginevra

Vittoria Deganello è diventata mamma. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha dato alla luce Ginevra il 25 aprile 2023. È stata lei stessa a dare l’annuncio tramite un post sul suo profilo Instagram, da cui traspare tutta la gioia del momento: “Ginevra. 25/4/2023. Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te“, ha scritto, accompagnando il tutto con un piccolo cuore rosa.

Una volta conclusa la sua esperienza nel programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e la breve relazione con il tronista Mattia Marciano, la giovane ha conosciuto il calciatore Alessandro Murgia, che in passato ha militato nella Lazio e oggi nella Spal. L’influencer ha poi comunicato a chi la segue che i due si erano lasciati e che lei era rimasta incinta, ma avrebbe portato avanti la gravidanza da sola, nonostante, a suo dire, fosse voluta da entrambi.

In più occasioni Vittoria Deganello ha ribadito che il bambino, che poi si è rivelato essere una bambina (lei amava chiamarla “Piccola G.” per non svelare il nome scelto) non era “capitato“, anche se lui non ha voluto starle vicino in questi mesi. A darle sostegno ci hanno però pensato i suoi follower, oltre ovviamente alla sua famiglia, con cui lei si è confidata in più occasioni e che le hanno dato consigli preziosi.

La 29enne ha comunque sempre cercato di gestire questa esperienza con serenità, pensando innanzitutto al bene della sua bambina. “Non è sempre facile, ma ho capito chi davvero conta nella mia vita e chi invece può anche non farne parte. Io a mia figlia darò tutto l’amore del mondo e accanto a me c’è sempre la mia famiglia“, erano state le sue parole in una serie di Instagram Stories.

Non appena si è diffusa la notizia della nascita, Nicole Murgia, ex concorrente del Grande Fratello Vip e sorella del calciatore, ha voluto prendere posizione nei confronti chi pensava che lui non fosse presente in ospedale. “Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so. Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Vi ricordo che ci sono anche altri bambini di mezzo [il calciatore ha altri due figli assieme alla compagna storica, ndr.] quindi bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza nel saper affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato e continuerò a farle in privato”.