Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco aspettano il loro secondo figlio. L’annuncio della gravidanza è arrivato a sorpresa durante la puntata di Verissimo ieri, domenica 14 aprile: “Aspetto il secondo bimbo. Il pancino si vede perché sto terminando il 4 mese, devo entrare nel quinto. Lo sapeva solo la mia famiglia”, ha detto raggiante la figlia di Siniša Mihajlović, morto nel dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

L’influencer, nel salotto di Silvia Toffanin, ha così reso pubblico l’arrivo del secondo bebè, dopo la nascita della primogenita Violante nell’ottobre del 2021. Due gravidanze completamente diverse, sia a livello fisico che psicologico, come ha spiegato lei stessa: “La prima è stata più leggera, era il periodo in cui papà era uscito dal pericolo ed era tornato in forma. Eravamo tutti contenti. La seconda è arrivata in un momento diverso, ho scoperto di essere incinta a un anno dalla morte di papà. Ero contentissima, ma quando vivi un lutto come questo, non riesci a gioire al 100%, c’è sempre un po’ di tristezza”.

Anche il sesso del nascituro è stato svelato nel programma di Canale 5: un maschietto, il cui nome è un omaggio al nonno. “Abbiamo pensato già al nome, ci tenevo che avesse qualcosa che raccontasse papà. – ha spiegato Virginia Mihajlović -. I miei fratelli mi hanno proibito di chiamarlo Siniša per intero (…). Mio fratello maggiore, un giorno, vorrebbe chiamare il figlio Siniša Mihajlović. Quindi io e Alessandro abbiamo scelto Leone Siniša Vogliacco. Non abbiamo avuto dubbi”.

Un nome che alla figlia maggiore dell’ex allenatore è sempre piaciuto, e l’idea di accostarlo a quello del padre è venuta naturale. La nascita del piccolo Mihajlović-Vogliacco è attesa per metà settembre: “Dovrebbe nascere tra il 14 e il 20 settembre”, ha aggiunto infine la futura mamma bis.