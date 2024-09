Virginia Mihajlovic, figlia primogenita del compianto ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlovic, scomparso nel 2022 a causa della leucemia, e della moglie Arianna Rapaccioni, è diventata di nuovo mamma il 10 settembre. A dare l’annuncio, attraverso una storia Instagram, il marito dell’influencer, il difensore del Genoa Alex Vogliacco.

Ieri è invece comparso il primo post pubblicato da Mihajlovic, già mamma di Violante, venuta al mondo nel 2021.

“Tu, Leone Siniša, ancora non lo sai, ma sei l’altra ragione della mia esistenza – si legge nella caption – metterti al mondo è stata la seconda emozione più grande della mia vita, e non riuscirei mai a spiegarvi a parole l’emozione di come in un solo attimo il cuore di una mamma riesca a dividersi per due. Violante e Leone siete i miei gioielli!”

Il nome scelto per il neonato non è ovviamente casuale, ma è un chiaro omaggio al padre di Virginia Mihajlovic, scomparso dopo aver convissuto diversi anni con la leucemia.

“Il nome lo abbiamo pensato, ci tenevo che avesse un significato, un qualcosa che andasse a ricordare mio papà – aveva spiegato la ragazza ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, poco dopo aver scoperto il sesso del nascituri – Il nome Siniša per intero è stato proibito dai miei fratelli, in quanto hanno il cognome Mihaijlovic, specialmente il mio fratello più grande che mi ha detto ‘Scordati il nome Siniša perché quello è mio’. Ci teneva un domani a chiamarlo Siniša Mihaijlovic, così noi abbiamo scelto Leone Siniša Vogliacco. Leone è sempre stato il mio nome preferito, unito al nome di mio papà mi piaceva come significato”.

Anche la madre di Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, moglie storica dell’ex allenatore del Bologna, ha salutato il nuovo arrivato, con delle parole molto belle.

“È nato Leone Siniša… Un supereroe come suo nonno”, recita la didascalia dell’immagine, pubblicata il giorno stesso della nascita.