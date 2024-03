Ad annunciarlo su Instagram è stato lo stesso cantante colombiano: "Susana, grazie per aver realizzato il mio più grande sogno di diventare padre". Ma non sono mancate le polemiche.

Maluma e Susana Gómez sono diventati genitori: ad annunciarlo è lo stesso cantante colombiano, che in un lungo post Instagram ha fatto sapere ai fan di essere finalmente papà per la prima volta.

“Il 9 marzo alle 8:23 è nato l’amore della nostra vita, Paris Londoño Gómez”, ha scritto il cantante, il cui vero nome è Juan Luis Londoño Arias. “Grazie a tutti per i messaggi di congratulazioni e gli auguri. Susana, amore: grazie per aver realizzato il mio più grande sogno di diventare padre, non dimenticherò mai quel momento. Vi amo”. A corredo, una dolce carrellata di scatti della piccola insieme ai suoi genitori.

Moltissimi i commenti dei fan e non solo: a fare le congratulazioni alla coppia anche tanti personaggi famosi, tra i quali la stilista Donatella Versace, che scrive in un commento: “Congratulazioni a te e alla tua bellissima famiglia”. L’artista Luis Fonsi commenta invece: “Congratulazione fratello, ora saprai cos’è il vero amore”, mentre l’ereditiera Paris Hilton, che con la bebè condivide il nome, scrive: “Congratulazioni Maluma! Benvenuta nel club, adoro il tuo nome”.

News La nipote di Lady Diana, Kitty Spencer, è diventata mamma. L'annuncio a sorpresa La modella lo ha svelato su Instagram, dove ha postato una foto insieme al bebè in occasione della Festa della mamma: il piccolo, di cui non conos...

La piccola Paris è venuta al mondo alla Clínica El Rosario di Medellín, città della quale sia Maluma che Gómez sono originari. Una nascita che, però, non è stata esente dalle polemiche: nelle ultime ore, l’ospedale si è attirato le critiche della famosa avvocata colombiana Angélica Monsalve Gaviria, la quale ha denunciato il trattamento iniquo ricevuto dallo staff della struttura proprio in occasione del parto della compagna del cantante.

“Non ho potuto vedere mio nipote Piero che è nato alla Clínica El Rosario di Medellín”, denuncia l’avvocata su X. “Hanno portato fuori dalla sala d’attesa mia figlia e altre mamme perché oggi è nata la figlia di Maluma in quella clinica”.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica.



En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de… — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) March 9, 2024

“In questo Paese la Legge 100 (diritto costituzionale alla salute) si applica in modo diverso a seconda dello strato e delle disponibilità economiche”, ha continuato quindi la legale nel suo post. “La sicurezza privata di Maluma, che dovrebbe dare l’esempio, è il motivo per cui oggi alcune mamme e nonne come me hanno si vedono provate del diritto di vedere i propri figli e nipoti, perché il diritto di una persona famosa o ricca ha la precedenza. Istituzioni sanitarie al servizio dei miliardari, a scapito degli altri cittadini che si guadagnano il pane quotidiano”, ha poi concluso.