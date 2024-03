La modella lo ha svelato su Instagram, dove ha postato una foto insieme al bebè in occasione della Festa della mamma: il piccolo, di cui non conosciamo il sesso né il nome, sembrerebbe avere già un anno.

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana, ha avuto il suo primo figlio: a svelarlo è la modella stessa, la quale, in occasione della Festa della mamma, ha postato su Instagram una dolce carrellata di foto insieme al suo bebè.

“Essere la tua mamma è la gioia della mia vita, piccolo. Ti amo incondizionatamente. Buona Festa della mamma a chi festeggia oggi”, ha scritto la modella, 33 anni, a corredo degli scatti: in alcuni Paesi del mondo, tra i quali il Regno Unito, la festa cade infatti la quarta domenica di quaresima, di solito tra il primo marzo e il 4 aprile.

Moltissimi i commenti di affetto da parte dei follower, tra i quali appaiono anche le sorelle gemelle della modella, Eliza e Amelia Spencer: “Il mio perfetto nipotino”, scrive la prima, “L’angelo più perfetto del mondo”, commenta invece la seconda. Stupiti, invece, molti altri utenti, i quali non sapevano della nascita del bambino, che dalle foto sembra avere già circa un anno.

L’annuncio è stato quindi una sorpresa per il pubblico. Kitty Spencer avrebbe infatti tenuto super segreta la gravidanza, decidendo di non condividerla: del bambino stesso, del resto, non conosciamo né il sesso né il nome. Ma questa non è una novità, dal momento che la modella è da sempre molto riservata: la sua ultima apparizione in pubblico risale al settembre 2023, oltre sei mesi fa, quando aveva presenziato alla sfilata della collezione P/E di Dolce&Gabbana, brand di cui è rappresentante.

Spencer è sposata con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis, 65 anni, dal 2021. I due si erano conosciuti nel 2018 tramite amici in comune.