La modella ha pubblicato un simpatico video in cui letteralmente dimentica dove ha messo un oggetto. Un fenomeno assolutamente normale per le neo mamme, a cui la scienza ha dato una spiegazione.

Lo scorso 24 agosto Hailey Bieber è diventata mamma del suo primo figlio, Jack Blues, e negli scorsi giorni ha condiviso su TikTok un video che spiega perfettamente cosa sia il cosiddetto “cervello da mamma”.

La modella e fondatrice di Rhode nel video mostra quello che avrebbe dovuto essere un semplice tutorial sul trucco trasformarsi in un perfetto esempio della “nebbia” mentale che accompagna spesso la neo maternità; “Godetevi questi 2 minuti di confusione e leggero caos”, ha scritto nella didascalia del video, spiegando “Volevo solo mostrarvi cosa avevo sulle guance e sulle labbra oggi, se riesco a trovare quello che avevo appena in mano…” inizia Bieber, prima di interrompersi e cercare freneticamente il prodotto mancante. Dopo aver rovistato per qualche secondo, lascia uscire un esasperato “Che ca**o?”.

“Questa cosa mi sta davvero facendo impazzire – prosegue – Sai quando qualcosa era letteralmente nella tua mano e poi sparisce? Sto impazzendo”. Il tutto prima di rendersi conto che il prodotto che stava cercando era sul pavimento.

@haileybieber enjoy this 2 minutes of confusion and slight chaos ♬ Genesis - Runa🖤

Il termine “cervello da mamma” non è però un’invenzione, ma è spesso usato anche nel mondo scientifico per descrivere momenti di confusione mentale, e la ricerca dimostra che questi cambiamenti cognitivi sono reali e persino benefici. Uno studio rivoluzionario, pubblicato su Nature Neuroscience, ha rivelato che la gravidanza e la maternità precoce innescano trasformazioni significative nel cervello, aiutando le mamme a creare connessioni più profonde con i loro bambini e a dare priorità all’assistenza.

News Ecco come la gravidanza modifica il cervello delle donne: il video della metamorfosi La gravidanza modifica il cervello delle donne: a dirlo è uno studio pubblicato su Nature Neuroscience, che ha per la prima volta registrato l'ima...

Lo studio ha utilizzato l’imaging avanzato per tracciare i cambiamenti cerebrali dal preconcepimento al post-partum e rivelare cambiamenti significativi sia nella materia grigia che in quella bianca, aree chiave legate alla regolazione emotiva, alla connessione sociale e al legame materno. Nelle regioni come la corteccia prefrontale e l’amigdala aumenta ad esempio l’efficienza, rafforzando le connessioni neurali legate all’empatia e all’assistenza, mentre i cambiamenti della materia bianca migliorano la comunicazione tra le regioni cerebrali, aiutando le madri a interpretare i segnali del loro bambino in modo più efficace.

Questi adattamenti neurologici aumentano la reattività della madre ai pianti, alle espressioni facciali e ai segnali non verbali del suo bambino, favorendo un forte legame genitore-figlio. Gli ormoni della gravidanza come l’estradiolo e il progesterone guidano questi cambiamenti strutturali, assicurando che il cervello sia pronto per l’assistenza molto prima della nascita.

Invece di considerare questi momenti come dei vuoti di memoria, gli esperti suggeriscono che in realtà facciano parte dell’adattamento naturale del cervello alla genitorialità. In altre parole, mentre il momento di Hailey Bieber potrebbe sembrare una dimenticanza, è probabile che sia un segno che il suo cervello si sta adattando alla maternità. Di certo la simpatica clip è diventata virale, con molte neo mamme che hanno commentato spiegando di capire perfettamente cosa la modella stava cercando di mostrare. “Questa sono io ogni giorno”, scrive un’utente, mentre un’altra aggiunge “Benvenuta nel cervello delle mamme”.