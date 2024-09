La gravidanza provoca una profonda metamorfosi nel cervello delle donne, influenzando aree legate all’empatia, alla gestione dello stress e alla cura dei neonati.

Uno studio pubblicato su Nature Neuroscience ha monitorato per la prima volta questi cambiamenti con risonanze magnetiche settimanali. I ricercatori hanno osservato una riduzione della materia grigia, soprattutto nelle zone coinvolte nelle relazioni sociali e nell’empatia. Questo processo, simile a quello che avviene durante la pubertà, è visto come un “affinamento” che rende il cervello più efficiente per affrontare le sfide della maternità.

Parallelamente, si è osservato un aumento temporaneo della materia bianca, che rafforza le connessioni neuronali, migliorando la capacità di rispondere agli stimoli del neonato e rafforzando il legame madre-figlio. Alcuni di questi cambiamenti possono durare fino a due anni dopo il parto, dimostrando che il cervello non solo si adatta, ma continua a evolvere anche dopo la nascita del bambino.

Questi adattamenti cerebrali non riguardano solo la cura del neonato, ma hanno implicazioni anche per la salute mentale della madre. La diminuzione della materia grigia in alcune aree, infatti, è associata a una maggiore vulnerabilità emotiva, rendendo le donne più suscettibili a disturbi come la depressione post-partum. Tuttavia, gli studiosi sottolineano che questi cambiamenti sono funzionali e aiutano le madri a concentrarsi sulle esigenze del loro bambino, migliorando la loro capacità di affrontare le nuove responsabilità.

La scoperta di queste trasformazioni neurobiologiche potrebbe anche fornire nuovi strumenti per comprendere meglio disturbi come la depressione post-partum e aprire la strada a nuovi approcci terapeutici, mirati a sostenere le madri durante la delicata fase del post-parto.

Il video, riportato di seguito, mostra per la prima volta il cervello di una donna sottoposta a imaging cerebrale ogni poche settimane dal preconcepimento fino a due anni dopo il parto. Il viola scuro riflette le regioni del cervello che hanno subito un rimodellamento pronunciato durante la gestazione.

Il video è stato pubblicato da Golia Shafiei & Laura Pritschet, quest’ultima è la prima autrice dello studio “Neuroanatomical changes observed over the course of a human pregnancy”, svolto insieme a Caitlin M. Taylor, Daniela Cossio, Joshua Faskowitz, Tyler Santander, Daniel A. Handwerker, Hannah Grotzinger, Evan Layher, Elizabeth R. Chrastil & Emily G. Jacobs.