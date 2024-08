Justin e Hailey Bieber sono diventati genitori; lo scorso 24 agosto la modella e influencer ha dato alla luce il primo figlio della coppia, chiamato Jack Blues.

È stato lo stesso cantante canadese ad annunciare la nascita del primogenito, attraverso un post, pubblicato su Instagram, in cui si vede il piedino del neonato.

Benvenuto a casa, Jack Blues Bieber.

Ha scritto la popstar, ricevendo, in pochissimo tempo, oltre 20 milioni di like e tantissimi commenti, tra cui anche quelli di molti colleghi vip; tra i commenti comparsi c’è anche chi ha fatto notare di essere felice di leggere un nome “comune” di fronte a tante celebrity che scelgono, per i propri figli, nomi a dir poco stravaganti.

I Bieber avevano annunciato la gravidanza a maggio, con delle bellissime foto pubblicate sui rispettivi account social. Da quel momento la gravidanza di Hailey Bieber è diventata una delle più seguite tra i personaggi famosi, anche perché l’influencer ha subito dettato legge in fatto di moda premaman, scegliendo look che non sono passati decisamente inosservati.

Fino all’ultimo, però, non erano stati resi noti alcuni dettagli, come il sesso del bebè in arrivo e neppure la data del parto; tutte cose che Justin Bieber ha voluto rivelare al momento della nascita. In passato, sua moglie ha sofferto molto per i continui rumors che, ciclicamente, la indicavano come incinta, parlando di “pancini sospetti”, e anche per questo motivo la coppia ha voluto mantenere la massima discrezione sull’argomento, pur non potendo evitare di parlarne, data la notorietà.