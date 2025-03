Questa mamma ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega come "paga" la figlia, usando la figura della Fata del Pisolino, per convincerla a dormire a casa durante il pomeriggio.

Molti genitori lottano quotidianamente con i figli per fargli fare il riposino, così una mamma ha trovato un modo creativo per incoraggiare quei tanto necessari riposini del primo pomeriggio, condividendo la sua idea in un video su TikTok e scatenando così un dibattito tra i genitori.

L’utente @findfoodfreedom dice di “pagare” la sua bambina per fargli fare il pisolino pomeridiano “E prima che mi giudichiate – dice – questa m**da funziona”.

Come tanti genitori, ha notato che mentre la sua bambina fa facilmente il pisolino all’asilo, a casa durante i weekend resiste, così lei si è inventata la “Fata del Pisolino”, che interviene come motivatrice, lasciando un penny, un nichelino, o un quarto di dollaro per un meritato pisolino.

“Ha deciso che non vuole fare il pisolino a casa nei weekend. Va a scuola a tempo pieno e dorme come una principessa. Ma ho visto qualcuno parlare della Fata del Pisolino: sì, la Fata del Pisolino arriva e porta un penny, un nichelino, una moneta da dieci centesimi, un quarto di dollaro. Se si addormenta, viene pagata.”

Il video, diventato presto virale, ha sollevato molta curiosità tra i genitori ma anche una questione più ampia: piccoli incentivi possono aiutare a rafforzare abitudini positive o inducono i bambini ad aspettarsi ricompense per ogni cosa?

Gli esperti comportamentali affermano che dipende da come vengono utilizzate le ricompense. La ricerca del National Institute of Health suggerisce che piccole ricompense immediate, come una moneta della Nap Fairy, possono essere un modo efficace per aiutare i bambini a sviluppare abitudini che richiedono autoregolamentazione, come fare un pisolino, usare il vasino o riordinare i giocattoli. La chiave è bilanciare la motivazione esterna (la ricompensa) con quella interna, in modo che i bambini imparino a fare le cose per il proprio beneficio piuttosto che solo per un premio.

Gli esperti la chiamerebbero strategia di rinforzo positivo, e funziona, soprattutto per i bambini volitivi che sanno di non poter essere costretti a dormire. Il piccolo incentivo fornisce incoraggiamento mantenendo il momento del pisolino spensierato.

Tuttavia, la ricerca suggerisce che l’impatto delle ricompense sulla motivazione dipende da come sono strutturate. Mentre alcuni studi indicano che un eccessivo affidamento su ricompense tangibili, in particolare quelle attese e vagamente legate alle prestazioni, può ridurre la motivazione intrinseca per compiti che i bambini trovano già coinvolgenti, le ricompense possono anche aumentare la motivazione per compiti meno interessanti.

In particolare, le lodi verbali tendono ad avere un effetto positivo. In altre parole, se la Fata del Pisolino si prende un giorno di pausa, i pisolini potrebbero non scomparire, soprattutto se l’attenzione è stata rivolta all’incoraggiamento anziché solo alla ricompensa.