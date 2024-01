“Quando nostro figlio ha iniziato a usare il vasino, usavamo solo dei sacchetti di plastica per coprirlo, ora usiamo i pannolini”. Ma non tutti sono d’accordo, tra chi pensa sia meglio usare direttamente la tazza a chi parla di impatto ambientale.

Una mamma di TikTok, conosciuta sulla piattaforma come Jewell o Raisingreverie, sta facendo discutere gli utenti per il suo metodo controverso di usare il vasino del figlio. La donna, infatti, ha deciso di coprirne la base con alcuni pannolini che, in base a quanto dichiarato da lei stessa, le erano avanzati da un abbonamento che le consentiva di riceverli direttamente a casa.

In questo modo, il pannolino assorbirebbe direttamente tutto, fungendo da “base” del vasino e rendendo la pulizia molto più pratica. “Questo è il trucchetto che avrei voluto sapere prima”, ha detto ai follower. “E ora che lo so, lo voglio condividere con voi, così che lo possiate usare quando insegnerete ai vostri figli ai usare il vasino”.

“Quando nostro figlio ha iniziato a usare il vasino, usavamo solo dei sacchetti di plastica per coprirlo, finché non ho imparato questo trucchetto, che ha cambiato tutto”, ha continuato. “Avevamo ancora un sacco di pannolini quando abbiamo iniziato ad usare il vasino con nostro figlio, quindi ho pensato: ‘Beh, immagino che li donerò o se avremo un altro bambino, avremo pannolini in più’. Ma ora invece dei sacchetti di plastica, prendiamo semplicemente uno dei pannolini e lo stendiamo sulla base in questo modo. E la parte migliore è che richiede poca o nessuna pulizia”.

“Tutto cade perfettamente nel pannolino”, ha poi concluso la donna. “I liquidi vengono assorbiti perfettamente. Quando è pieno, basta arrotolarlo e buttarlo via come al solito. Lascia poco o niente disordine, ti aiuta a smaltire i pannolini avanzati e rende la pulizia molto più veloce”.

Bambino (1-6 anni) Spannolinamento: quando è il momento giusto per togliere il pannolino? Arriva il momento in cui i bambini riescono a controllare la minzione e sono in grado di abbandonare il pannolino. Scopriamo quando iniziare e come...

Nonostante molti abbiano trovato l’idea geniale, soprattutto per la quantità di tempo che consente di risparmiare, molti altri si sono invece detti poco d’accordo con questo metodo. Tra chi ha avuto da ridire, ci sono alcuni utenti credono sia meglio, al momento di togliere il pannolino, utilizzare direttamente una normale tazza. Una maestra, in particolare, ha scritto: “Da insegnante, consiglio di metterli semplicemente sul gabinetto. Abbiamo problemi insegnare a usare il gabinetto a bambini che usano i vasini a casa. Basta prendere loro uno sgabello e magari un seggiolino per bambini”.

Altri, invece, hanno sottolineato l’impatto ambientale dell’utilizzo eccessivo di pannolini: “Capisco la parte relativa alla comodità, non capisco però quella sui rifiuti. A ciascuno il suo, immagino”, ha scritto un utente. “Che problemi ha il caro vecchio sciacquone?”, ha commentato invece un altro.