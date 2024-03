Veronica Peparini ha lanciato un messaggio di speranza a tutte le donne. Dopo la nascita delle due gemelle Ginevra e Penelope, arrivata alla fine di una gravidanza complicata, la coreografa 53enne ha scritto un dolce post Instagram con un augurio alle future mamme.

“Ed ecco qui, sono mamma di quattro figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie”, ha scritto, a corredo di una carrellata di foto e video delle piccole. “Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte”, ha continuato la coreografa, già mamma, oltre che delle gemelline, anchedi Daniele e Olivia, avuti dall’ex marito Fabrizio Prolli. “Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra”, ha quindi concluso.

Le parole di Veronica Peparini arrivano a pochi giorni di distanza da quelle del suo compagno, il ballerino 27enne Andreas Muller, diventato papà per la prima volta con la nascita delle gemelline. “Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze…”, aveva scritto in alcune storie Instagram. “Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia ho capito che la mia vita è completamente cambiata”.

Le due neonate sono arrivate il 18 marzo 2024 dopo un percorso travagliato, trattandosi di gravidanza gemellare monocorialie biamniotica. Le gemelle, infatti, stavano andando incontro alla possibilità di trasfusione feto-fetale, ovvero la condizione per la quale uno dei due feti diventa donatore di sangue dell’altro. Un pericolo poi sventato: “Sono in forma, tutto è ritornato a posto”, aveva detto Peparini a Verissimo a metà febbraio. “Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo”.