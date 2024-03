Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori: ad annunciare la nascita delle piccole Penelope e Ginevra, oggi 18 marzo 2024, è stato il ballerino stesso: “Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“, ha scritto in un dolce post Instagram, dando così il benvenuto alle sue primogenite.

La nascita delle due gemelline arriva dopo una serie di momenti difficili per la coppia: in seguito ad un controllo la coreografa, 52 anni, aveva svelato su Instagram che la sua gravidanza stesse subendo delle complicazioni. Le due gemelle, infatti, stavano andando incontro alla possibilità di trasfusione feto-fetale, problematica che può svilupparsi nelle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche come quella di Peparini.

“Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale. In questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé, motivo per cui ora stiamo monitorando la situazione ogni 48 ore. Se così non dovesse essere, bisognerà intervenire con un piccolo intervento che non possiamo ancora sapere quale esito porterà“, avevano spiegato Andreas Muller e Veronica Peparini in alcune storie Instagram.

News I 53 anni di Veronica Peparini in dolce attesa con Andreas Muller lontano, ma sempre vicino La coreografa ha festeggiato il compleanno lontana dal compagno, ma i due si sono scritti delle dediche reciproche su Instagram: “Qualsiasi cosa ...

Un’emergenza poi però rientrata, come svelato dalla coppia stessa a Verissimo: “Sono in forma, tutto è ritornato a posto. Siamo arrivati quasi alla 31esima settimana. La preoccupazione è rientrata. Ci sono stati alti e bassi, ma ora le bambine stanno abbastanza bene. Dovremmo essere fuori pericolo”, aveva detto Peparini a metà febbraio.

In quell’occasione Andreas Muller, 27 anni, aveva espresso la sua emozione nel diventare padre per la prima volta: “È il momento più bello e importante della mia vita. Sono ansioso di vederlo, di conoscerle e di cimentarmi in questa nuova esperienza. Sono curioso della nostra nuova vita, sono in attesa”.

Oltre alle piccole Ginevra e Penelope, Veronica Peparini è anche mamma di Daniele e Olivia, avuti dal ballerino Fabrizio Prolli.