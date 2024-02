La coreografa ha festeggiato il compleanno lontana dal compagno, ma i due si sono scritti delle dediche reciproche su Instagram: “Qualsiasi cosa io decida di fare per te non sarà mai grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me”.

Veronica Peparini ha compiuto 53 anni e, per la prima volta da quando stanno insieme, ha festeggiato il compleanno lontana dal compagno Andreas Muller.

“E niente… Domani il mio compleanno per la prima volta dopo sei anni senza di te!”, ha scritto la coreografa in un dolce post Instagram.

“Strano, poche volte io e te ci siamo divisi per così tanti giorni, sembreremo infantili ma in realtà non mi importa di esserlo! Cercheremo di aspettarti, il più possibile. Ps: mi piaceva questa foto molto”, ha poi concluso, a corredo di una foto in bianco e nero dei due mentre si abbracciano accarezzando il pancione di lei, attualmente incinta di otto mesi.

E non è mancata, naturalmente, anche la dedica del ballerino, 27 anni, che in un altro post ha scritto: “Sulle note di una canzone che ci accompagna da tanti anni, nel giorno del tuo compleanno, posso solamente dirti che qualsiasi cosa io decida di fare per te non sarà mai grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me con coraggio e determinazione, e che sarà per sempre il dono più grande della mia vita. Sei un libro da cui si può solo imparare e il titolo è ‘AMARE’. Ti amo, aspettatemi”. Nel post, una foto dei due mentre si scambiano un tenero bacio.

La ballerina è incinta di due gemelle, che si chiameranno, come annunciato a Verissimo, Ginevra e Penelope. Veronica Peparini e Andreas Muller avevano vissuto alcuni momenti difficili negli scorsi mesi quando, durante una visita, la coreografa aveva scoperto di stare portando avanti una gravidanza gemellare monocoriale biamnotica. “I vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”, avevano scritto i due su Instagram. “Questo può essere il principio di una malattia chiamata trasfusione feto fetale. In questo momento ci troviamo in un punto dove al 50% la situazione potrebbe tornare regolare da sé (…)”.

Ora, però, l’allarme sembra essere rientrato: “Posso dire finalmente che va tutto bene, sono quasi alla 31esima settimana, tra alti e bassi. Queste due bimbe si sono date il cambio in pancia (Penelope è la più tremendina che ora è in alto), sono due ballerine… Ci andiamo con i piedi di piombo – ha detto Peparini a Verissimo – ma dovremmo essere fuori pericolo”.