Vanessa Hudgens e il marito, il giocatore di baseball Cole Tucker, sono da poco diventati genitori, ma la star di High School Musical ha criticato il modo in cui i giornali di gossip hanno dato la notizia della nascita.

La coppia, sposata dallo scorso dicembre, non ha infatti comunicato ancora nulla sui rispettivi social, tanto che non si conosce neppure il sesso del bebè, ma la notizia del parto non è sfuggita ai tabloid, in particolare a TMZ, i cui paparazzi hanno immortalato Hudgens e Tucker mentre lasciavano l’ospedale di Santa Monica, in California, lo scorso 3 luglio, giorno che, peraltro, coincide anche con il compleanno di lui.

La star ha postato una storia su Instagram, poi repostata anche dal marito, in cui ha deciso di esprimere il proprio disappunto verso il trattamento riservato dai fotografi del magazine americano.

Siamo molto contrariati per la mancanza di rispetto verso la privacy della nostra famiglia e per lo sfruttamento di essa in un momento così bello e speciale – ha scritto l’attrice – ciononostante, mamma, papà e il bebè sono felici e stanno bene.

News Il dolce commento di Zac Efron sulla gravidanza della ex, Vanessa Hudgens L'attore ha risposto a una domanda sul red carpet, dichiarando che la ex fidanzata sarà "la mamma migliore di sempre".

“Buon compleanno al mio angolo di paradiso – aveva scritto lei recentemente, proprio il giorno del ventottesimo compleanno del marito – Rendi il mondo un luogo più luminoso semplicemente essendo te stesso”.