L’influencer ha confidato ai follower alcuni desideri per l’anno appena iniziato: “Vorrei anche prendermi del tempo per me stessa”.

Valentina Ferragni ha condiviso con i follower i suoi obiettivi per il 2024. “Vorrei prendermi un po’ di tempo per me stessa, cucinare cose più salutari, allenarmi ogni giorno anche solo 10/15 minuti”, ha svelato l’influencer in alcune storie Instagram. Ma ad attirare l’attenzione del web è stata un’altra frase: dopo aver chiesto ai fan di raccontarle quali fossero i loro buoni propositi per l’anno appena iniziato, Ferragni ha risposto a una di loro, che le ha detto di voler diventare mamma.

“Tantissime di voi mi hanno scritto questo”, ha commentato l’influencer, 31 anni. “Auguro a tutte voi questa bellissima gioia, spero che il 2024 sia il vostro anno. Chissà se fra un po’ proverò anche io questa emozione”.

Un commento nel quale molti hannio voluto intravedere la possibilità che Valentina Ferragni diventi presto mamma. Da sempre una zia molto presente con i nipoti Vittoria e Leone Lucia, figli della sorella Chiara Ferragni, l’influencer si è però espressa sulla maternità molto raramente.

Le sue dichiarazioni più recenti risalgono al dicembre del 2021, quando, ospite a Verissimo, aveva escluso la possibilità di avere figli per il momento. “Sono ancora un po’ frenata, direi fra un po’. Tra qualche anno, ho ancora 29 anni e credo ci sia ancora tempo”, aveva spiegato alla presenza di Luca Vezil, fidanzato storico con il quale l’influencer si era poi lasciata nel 2022.

Ora, Valentina Ferragni ha da poco intrapreso una relazione con Matteo Napolitano, fatto che le ha attirato molte critiche social a causa della differenza di età fra i due. “Giovani (o dovrei dire più giovani?), scatenati e felici”, aveva scritto lei sui social, facendo dell’ironia sull’età del compagno, che ha da poco spento 22 candeline.