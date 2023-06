Uzo Aduba di Orange Is The New Black è incinta. L'attrice aspetta il primo figlio

Uzo Aduba, nel corso della 76esima edizione dei Tony Awards 2023 dell’11 giugno, ha rivelato di essere in attesa del primo bebè di casa insieme al marito, Robert Sweeting. L’attrice di Orange Is The New Black ha calcato il red carpet dell’evento mostrando pubblicamente il pancione: “Sono al settimo cielo e si sentono molto emozionati al pensiero di allargare la propria famiglia e diventare genitori”, ha dichiarato una fonte vicina alla coppia, come riportato da People.

Nelle ultime ore, l’attrice 42enne ha pubblicato anche un video su Instagram in cui mostra a tutti i suoi follower un piccolo body da neonato di colore bianco: “È una benedizione. Io e mio marito Robert siamo così felici di entrare in questo nuovo capitolo (della nostra vita) nei panni di genitori”, si legge nella didascalia del post.

Diventerò la mamma di qualcuno! Mentre noi tre cresceremo insieme, il nostro unico, UNICO obiettivo sarà quello di amarti, piccolo mio. Mio dio, guardate cosa ci ha regalato Dio.

La coppia è convolata a nozze nel 2020 nella città di New York e, pochi giorni dopo il matrimonio (celebrato con grande riservatezza), Uzo Aduba ha condiviso sui social una dedica al marito, citando la pellicola di Rob Reiner del 1989, Harry ti presento Sally: “Quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile”.

Recentemente, in occasione della Festa della Mamma, la protagonista di Miss Virginia ha dedicato un messaggio di affetto rivolto alla madre e futura nonna, condividendo un tenero scatto in sua compagnia: “Oggi festeggio la sua vita e la gratitudine per il fatto che sia nata; ha rappresentato il coraggio e la luce di cui avevo bisogno”.