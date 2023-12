Farah Naz Khan, una endocrinologa di Seattle, è stata presa di mira da uno steward di Mesa Airlines per aver cambiato il pannolino a sua figlia durante un volo interno negli Stati Uniti. Nonostante la donna avesse svolto l’operazione nell’apposito scomparto che si trova nel retro dell’aereo, e avesse poi inserito il pannolino in una busta di plastica prima di buttarlo, uno degli assistenti di volo ha avuto da ridire.

“Quando sono tornata al mio posto con in mano il contenitore delle salviette per pannolini con cui abbiamo cambiato il pannolino di mia figlia, l’assistente di volo mi si è avvicinato e mi ha detto: ‘Hai appena buttato un pannolino lì dietro? Questo è un rischio biologico’”, ha riportato la donna a NBC News.

Poi, ha raccontato, lo steward ha continuato a prendersela con lei, senza permetterle di spiegare che aveva seguito la procedura, e arrivando a costringerla a recuperare il pannolino dalla spazzatura. Tutto ciò nonostante un altro assistente di volo la rassicurasse di aver fatto tutto nel modo corretto.

Ma non è tutto: dopo aver esposto il problema al servizio clienti, spiegando l’incidente, Khan ha ricevuto una chiamata dallo steward che l’aveva aggredita sull’aereo: “In seguito a un incidente con rischio biologico avvenuto oggi sull’aereo, l’abbiamo inserita nella lista nera di passeggeri”, le ha detto l’uomo.

“Questo mi ha fatta molto arrabbiare, è stato umiliante (…) Anche se fosse stato un rischio biologico, non ho buttato il pannolino sull’aereo. L’ho portato giù con me e buttato fuori”, si è difesa Khan, che ha continuato riportando alcune frasi offensive dell’uomo: “Poi ha detto: voi portate i vostri figli ovunque. Dovreste semplicemente muovervi in macchina. Davvero non capite che le persone vogliono solo volare tranquille e non ascoltare i vostri dannati figli”.

“Sono preoccupata, questa persona è in grado di chiamarmi e dire così solo per un pannolino”, ha commentato la donna, dichiarando di non aver ricevuto scuse dalla compagnia aerea, e di essere intenzionata a fare causa.