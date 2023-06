"Pannolini sopra i 4 anni (fino anche a 11): tendenza preoccupante": l'allarme degli insegnanti svizzeri

Recentemente, alcuni educatori svizzeri hanno riscontrato una percentuale sempre maggiore di bambini dai 4 agli 11 anni che indossano i pannolini a scuola, una tendenza che, secondo gli esperti del settore, dipende dalla decisione dei genitori di non prendersi del tempo per insegnargli ad andare in bagno autonomamente.

“È già molto comune che i bambini vadano a scuola all’età di quattro anni ancora con i pannolini”, ha spiegato Dagmar Rösler, presidente dell’Associazione svizzera degli insegnanti, nel corso di un’intervista per 20 Minuten “Il personale, gli educatori, non sono obbligati a cambiarli perché non fa parte del loro lavoro”. A volte, tuttavia, può capitare che, nel corso della giornata scolastica, alcuni educatori riescano a dedicare del tempo per insegnare ai bambini ad andare in bagno da soli, anche se non sarebbero tenuti a farlo: la cosiddetta fase di spannolinamento, infatti, dovrebbe iniziare tra i 2 e i 3 anni, prima dell’inizio della scuola materna.

Dal canto loro, come riportato da Abc Sociedad, quei genitori che non si preoccupano di educare i figli a sviluppare questo tipo di autonomia, spesso si giustificano dicendo di non volerli sottoporre a una situazione di stress eccessivo, lasciandoli indossare il pannolino ancora per qualche anno.

“È molto probabile che questi bambini siano vittime di bullismo”, ha dichiarato lo psicoterapeuta Felix Hof che identifica questo fenomeno come una mancanza di attenzioni da parte della famiglia. Il medico, durante un’intervista per Swiss Sunday, ha spiegato che bisogna considerare questo comportamento come un vero e proprio indicatore di abbandono, aggiungendo che: “Se gli insegnanti sono sopraffatti, diventa ancora più difficile sostenere il bambino e i suoi genitori”.

Inoltre, come raccontato da Rita Messmer, un’educatrice allo sviluppo, negli ultimi tempi si è imbattuta in un paziente di 11 anni che indossava ancora il pannolino. Il suo utilizzo, infatti, come spiegato dalla pedagogista Margrit Stamm per il giornale SonntagsZeitung, si sta diffondendo anche tra i bambini più grandi:

Oggi i pannolini vengono realizzati per bambini che pesano fino ai 57 kg e sono sempre più comodi, in modo che possano essere indossati come dei normali slip.

“Quando avremo bambini di 11 anni che vengono a scuola con pannolini – ha aggiunto Rösler in merito alla questione – Sono sicuro che potremo parlare di uno sviluppo del fenomeno ancor più preoccupante”.