Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono in attesa del primo figlio insieme, un maschietto che si chiamerà con un nome che inizia per E., e, terminato il trionfale tour negli stadi, il cantante romano e la compagna hanno deciso di lasciare l’Italia per un po’.

Ad annunciarlo è lo stesso Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, che ha pubblicato un bellissimo scatto in bianco e nero con la fidanzata, il cui pancione è ormai in stato avanzato, accompagnato dalla didascalia “Ciao Italia per un po'”.

Secondo i bene informati è possibile che la coppia abbia deciso di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, visto che Di Giacomo è cittadina USA e che a lungo ha vissuto Oltreoceano, anche per evitare il clamore che la nascita susciterebbe. Anche in occasione del recente lutto per la nonna Gina, infatti, il cantante di Altrove ha trovato l’ospedale dove stava la nonna assediato dai fan, quindi è molto probabile che anche in occasione del parto gli ammiratori e le ammiratrici avrebbero preso d’assalto la clinica, non permettendo ai due di vivere appieno il momento, con la serenità di cui si ha bisogno.

E i followers, peraltro, sembrano apprezzare la scelta di Ultimo, mentre Di Giacomo, ironica come sempre, ha commentato “Stai scappando in Messico, dì la verità”.