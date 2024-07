La coppia, in vacanza per qualche giorno in Sicilia, si mostra per la prima volta sui social dopo l'annuncio della gravidanza sul palco dell'Olimpico.

Dopo l’annuncio della gravidanza sul palco dell’Olimpico, Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo si godono alcuni giorni di relax in Sicilia. E l’occasione è anche quella per mostrare le prime foto con il pancione che cresce.

Di Giacomo ha postato su Instagram un carousel di immagini con una caption piuttosto spiritosa: “Un po’ di panciotta, un po’ di voglie, e un chitarrista messicano che ho trovato in Sicilia”.

Moltissimi, ovviamente, i commenti sotto le foto, che si aggiungono alle tante congratulazioni ricevute dalla coppia dopo aver reso nota la gravidanza.

Il cantante, impegnato con il tour La favola continua che lo sta portando in giro negli stadi italiani, ha rivelato ai fan la gravidanza della compagna, cui è legato dal 2021, facendola sentire proprio sul palco al termine di un concerto, e subito dopo l’annuncio ha pubblicato su Instagram una dolcissima lettera dedicata al figlio in arrivo.

Tempo fa, in un’intervista rilasciata al Corriere, Ultimo raccontava come ha conosciuto Di Giacomo, che è figlia della soubrette Heather Parisi, benché i rapporti tra le due non sembrino idilliaci: “Ho visto la foto di una giacca disegnata da lei, con una pezza a forma di chitarra, e le ho scritto: ‘Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?’. Ci siamo dati appuntamento a Trastevere, il quartiere dove è nata. Sono arrivato con uno zainetto e quattro birre. Abbiamo parlato tutta la sera, era tanto che non passavo una sera normale. Il giorno dopo lei partiva per l’America. Ci eravamo innamorati, senza esserci mai dati un bacio. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei. Così appena è stato possibile l’ho raggiunta in America”.