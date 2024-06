La notizia era nell’aria già da un po’, anticipata dal sempre ben informato Dagospia, ma abbiamo voluto aspettare le conferme dei diretti interessati prima di parlarne. E la conferma è arrivata ieri, sul palco dell’Olimpico, gremitissimo, quando Ultimo ha fatto salire la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, fasciata in un abito azzurro che metteva in risalto il pancino.

La coppia, insieme dal 2021, ha annunciato così, sulle note di Quel filo che ci unisce – da sempre la canzone che Ultimo dedica alla fidanzata – di aspettare un bebè, il cui arrivo è previsto per il prossimo autunno. E nel pubblicare il video di quell’emozionante momento sul proprio account Instagram, Niccolò Moriconi – il vero nome del cantautore – ha anche spoilerato l’iniziale del nome e il sesso del nascituro: si tratta di un maschio, che avrà un nome che inizia per E.

I fan hanno ovviamente iniziato a fare ipotesi e a scambiarsi le idee, qualcuno ha detto che la E potrebbe stare per Edoardo, un caro amico del cantante scomparso tempo fa; tra i tanti commenti pubblicati sotto al post di Ultimo non sono mancati, naturalmente, quelli di colleghi e amici vip, da Alessandra Amoroso ad Antonella Clerici, passando per Mara Venier e Cristina Chiabotto.

Molti fan, appresa la notizia, si sono però anche domandati come avrà reagito alla futura nascita Heather Parisi, mamma di Di Giacomo – avuta nel 2000 dall’ex, l’ortopedico Giovanni Di Giacomo – e suocera di Ultimo; Parisi, tempo fa, è stata smentita dalla figlia dopo un’intervista a Belve in cui dichiarava di sentire regolarmente sia lei che la prima figlia, avuta da Giorgio Manenti, Rebecca Jewel, con una storia su Instagram in cui spiegava di non sentire e di non avere rapporti con la madre da circa dieci anni. Dopo l’annuncio della gravidanza molti fan hanno commentato nel profilo Instagram della ballerina scrivendole “Auguri nonna”, ma per ora la risposta della showgirl italoamericana, da anni residente a Hong Kong, non è ancora arrivata.