Dopo aver annunciato sul palco dell’Olimpico, in una delle date del suo tour 2024, di aspettare un figlio con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, Ultimo ha postato una bellissima lettera dedicata al bambino che nascerà in autunno, il cui nome, come anticipato dalla coppia, inizierà con la lettera E.

[…] Ora che sto per diventare papà vorrei smettere davvero, mi dico.

Basta cazzate Niccolò.

Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare.

Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla.

Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no.

Spengo la sigaretta e penso che non gli imporrò di studiare pianoforte.

Mi fischiano le orecchie nel silenzio mentre Roma rimane accesa a cullarmi.

Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola.

Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco.

Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà.

Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’, sorriderò e saprò da chi ha preso.

Prendo il telefono e riguardo quel padre mentre canta ‘ti dedico il silenzio’ col figlio abbracciati piangendo.

Torno a commuovermi e mi dico: mi avete insegnato voi la parola AMORE.

Questo pensiero mette pace a tutto.

Spengo la luce, non mi reggo in piedi, il letto è diventato mare.

Buonanotte Niccolò, buonanotte Roma mia.