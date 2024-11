In attesa di conoscerlo, fra qualche settimana, Ultimo ha scritto dei bellissimi versi per Enea, il figlio in arrivo.

Ormai Jacqueline Luna Di Domenico è prossima al parto, e Ultimo non intende più tenere segreto il nome del figlio – “spoilerato” involontariamente da Antonello Venditti a Domenica In -, anzi il cantautore romano, da qualche mese trasferitosi negli USA con la compagna proprio per far nascere il loro primogenito, ha dedicato al suo piccolo Enea, che sta per al mondo, una canzone bellissima, La parte migliore di me, pubblicata sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuita da Believe.

Nei versi della canzone Ultimo gioca a immaginare i tratti del suo bimbo, e chi diventerà.

News "Se avrà la mente per aria saprò da chi ha preso" la lettera di Ultimo per il figlio in arrivo Dopo l'annuncio di gravidanza, Ultimo ha condiviso su Instagram una bellissima lettera dedicata ai fan e al figlio in arrivo.

Il 2025 segnerà la quarta estate di seguito per l’artista in tour, visto che Ultimo Stadi 2025 – La favola continua partirà il prossimo 29 giugno da Lignano Sabbiadoro, toccando poi Ancona, Milano, Roma, Messina, Bari, per concludersi il 23 luglio. E con il decimo live all’Olimpico di Roma a soli 28 anni Ultimo ha festeggiato un traguardo storico, un record che con la terza tripletta consecutiva nello stadio della sua città lo consacra come più giovane artista ad aver raggiunto un simile risultato.