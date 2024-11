Il cantante romano si è lasciato sfuggire il nome del bambino in arrivo durante Domenica In. Una gaffe che i fan hanno subito notato.

Una involontaria gaffe di Antonello Venditti a Domenica In ha tolto l’effetto sorpresa ai fan di Ultimo, curiosi di conoscere il nome che il cantante e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbero dato al figlio presto in arrivo.

La coppia, finora, aveva infatti svelato solo l’iniziale del nome, E., e gli ammiratori del cantautore romano avevano subito ipotizzato che il nome potesse coincidere con quello di un suo caro amico scomparso tempo fa; ma nel salotto di Mara Venier ci ha pensato Venditti a “spoilerare” tutto, rivelando che il bambino si chiamerà Enea.

News "Se avrà la mente per aria saprò da chi ha preso" la lettera di Ultimo per il figlio in arrivo Dopo l'annuncio di gravidanza, Ultimo ha condiviso su Instagram una bellissima lettera dedicata ai fan e al figlio in arrivo.

Nel corso della trasmissione di Rai Uno, Venditta ha voluto salutare il collega e la compagna, partiti da qualche tempo per gli USA, dove nascerà il loro primogenito, e si è inconsciamente lasciato sfuggire anche il nome del piccolo: “Un abbraccio e un augurio speciale a una coppia fantastica, che sono Jacqueline e Niccolò – ha detto il cantante di Grazie Roma – Stanno a New York e aspettano un bambino che si chiamerà Enea, che sta per nascere”.

Dopo lo scivolone di Venditti i commenti dei followers hanno cominciato a piovere, inevitabilmente, chiedendo conferma ai due circa il nome. Appena qualche giorno fa, Di Giacomo aveva rilasciato un’intervista a Vanity Fair spiegando di essere felice di essere una mamma giovane, e di non avere paura a mettere al mondo un figlio in questo momento: “Non sono una che si spaventa. Mio padre mi ha insegnato a non avere ansia e a non trasmetterla agli altri”.