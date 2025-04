Trapianto di utero tra sorelle: così Grace Davidson è diventa madre di Amy Isabel

In Regno Unito è nata la prima bambina grazie a un trapianto di utero da donatrice vivente. Grace Davidson, affetta da sindrome di MRKH, ha potuto affrontare una gravidanza dopo aver ricevuto l’organo dalla sorella maggiore Amy Purdie. La piccola, chiamata Amy Isabel, è nata a fine febbraio con

Grace Davidson, 33 anni, ha la sindrome di Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), una condizione rara che comporta l’assenza congenita dell’utero. Dopo una diagnosi a 19 anni, la maternità sembrava fuori portata. Ma grazie alla disponibilità della sorella Amy Purdie, 42 anni, ex insegnante e madre di due figli, ha potuto sottoporsi a un trapianto di utero nel 2023.

L’intervento è avvenuto nel Regno Unito, nell’ambito di un programma sperimentale. Prima del trapianto, la coppia aveva congelato sette embrioni tramite fecondazione assistita. Dopo mesi di recupero, uno di questi è stato trasferito con successo.

Il 27 febbraio 2025 è nata Amy Isabel al Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital di Londra, con qualche settimana di anticipo, ma in buone condizioni generali.

Il nome è un omaggio sia alla sorella donatrice sia a Isabel Quiroga, una delle chirurghe coinvolte nel trapianto e nel parto.

In un’intervista a The Independent, Grace ha raccontato:

Il marito Angus ha ricordato l’attesa lunga dieci anni e il momento in cui hanno scoperto che Grace era incinta:

“Era passato così tanto tempo che ci è voluto un po’ per realizzare che stavamo davvero per incontrare nostra figlia.”

Alla nascita della bambina tramite parto cesareo programmato era presente l’intero team medico, ma per Grace quel momento ha avuto un significato più profondo:

“Ci sono state tante lacrime. Era una sala operatoria piena di tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Ma in quel momento, non si trattava solo di medicina — si trattava di famiglia, di amore, e di una bambina che finalmente era arrivata.”