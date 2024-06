Quarto figlio in arrivo per l’attrice Trina McGee, che su Instagram ha fatto sapere che diventerà di nuovo mamma a 54 anni. Quello che nascerà sarà il primo figlio per l’interprete che ha prestato il volto ad Angela Moore nella sitcom statunitense Boy Meets World con il marito, Marcello Thedford, attore e produttore conosciuto nel 1996 sul set di Daylight e sposato sedici anni fa.

Alla tenera età di 54 anni ho scoperto di essere incinta – si legge nel post pubblicato sui social, accompagnato dalla canzone Baby Love delle Supremes – per favore pregate per noi perché il parto vada bene. Grazie.

Nella caption, invece, McGee ha fatto sapere che si prenderà una pausa dai social; prima di Thedford l’attrice era stata sposata con Courtland Davis, padre di due dei suoi figli, mentre il terzo è nato da un’altra relazione.

McGee si unisce quindi alla sempre più nutrita schiera delle cosiddette “mamme over”, ovvero diventate mamme dopo i 40 o i 50 anni, a cui appartengono anche Cameron Diaz, che lo scorso marzo ha annunciato la nascita di Cardinal, secondo figlio avuto da Benji Madden, a 51 anni, Gianna Nannini, che ha avuto Penelope a 54 anni, Carmen Russo, diventata mamma di Maria a 53 anni, o Brigitte Nielsen, che ha avuto l’ultima figlia a 55 anni.

Senza scomodare le celebrity, anche fra le mamme non famose ci sono esempi di maternità arrivata in età avanzata; uno, recentissimo, all’ospedale Versilia, in Toscana, dove una donna di 63 anni ha dato alla luce un maschietto, Sebastian.