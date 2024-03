L’attrice e il marito, il chitarrista Benji Madden, lo hanno annunciato con un post, comunicando però di non voler pubblicare foto del piccolo: “Ci sentiamo fortunati e grati”.

Cameron Diaz è di nuovo mamma a 51 anni: ad annunciarlo è stata l’attrice stessa, in un post condiviso su Instagram insieme al marito Benji Madden. “Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, Cardinal Madden. È fantastico e siamo tutti felicissimi che sia qui con noi! Per motivi di sicurezza e privacy non pubblicheremo nessuna foto, ma è davvero bellissimo. Ci sentiamo così fortunati e grati”, hanno scritto i due a corredo della foto di un disegno.

“Vi mandiamo tanto amore dalla nostra famiglia alla vostra”, ha poi concluso la coppia. Sposati dal 2015 e già genitori della piccola Raddix, nata nel 2019, questa non è la prima volta che i due decidono di mantenere la privacy per quanto riguarda la propria vita privata: sappiamo pochissimo infatti su di loro, se non che siano molto innamorati.

“Mia moglie e mia figlia mi riempiono di un’immensa gratitudine. Ogni giorno mi sento molto fortunato. Volevo solo dirlo ad alta voce!”, aveva scritto in un post Instagram Madden, chitarrista della band pop-rock Good Charlotte, oggi 45 anni. “È il mio partner nella vita, ed è tutto. Non ho mai avuto nessuno che mi supportasse così tanto”, aveva detto invece lei a People.

In un’altra occasione, durante un’intervista a InStyle, Cameron Diaz aveva raccontato: “Il matrimonio è stata la cosa migliore che mi sia capitata. Mio marito è l’essere più fantastico che ci sia. È un partner bravissimo, gli sono davvero grata. Non so se fossi pronta (quando mi sono sposata), però sapevo che Benji era speciale”.