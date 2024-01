La tiktoker Tessa Truman ha dovuto interrompere la gravidanza in quanto extrauterina. “Vorrei che tutti avessero una comunità del genere”.

La content creator Tessa Truman ha condiviso su TikTok un video della sua telecamera di sicurezza, la quale mostra il vicinato farle visita dopo un intervento di interruzione di gravidanza extrauterina.

La tiktoker, che era al primo trimestre di gravidanza, ha iniziato ad accusare malessere diffuso. Parlando a Today.com, Truman ha raccontato: “Sentivo nausea, così sono andata in bagno, e ho iniziato a vedere nero”. In quel momento il fidanzato della donna, Brandon Newton, ha chiamato il numero di emergenza 911, soccorrendo la fidanzata: “Mi ha presa quando sono svenuta per circa 20 secondi”.

In ospedale, i medici le hanno trovato una gravidanza extrauterina: “Il feto si era impiantato e stava crescendo in una tuba di Falloppio. È cresciuto talmente tanto che ha iniziato a danneggiarla, portando a una emorragia”. In seguito alla scoperta, Truman è quindi stata sottoposta a un intervento chirurgico con lo scopo di rimuovere il feto.

Quando è tornata a casa, i suoi vicini hanno iniziato a farle visita e mostrarle il loro supporto, in una commovente dimostrazione di solidarietà. Nel video, pubblicato da Truman su TikTok, vediamo le telecamere di sicurezza inquadrare circa 20 persone tra amici, familiari e conoscenti, i quali hanno iniziato spontaneamente a portarle cibo, fiori e qualsiasi oggetto che potesse aiutarla. Come riportato da Today, i regali includevano anche dei buoni regalo per il cibo d’asporto o per dei supermercati. La madre di Truman, inoltre, si è presa cura del figliastro e del figlio di 14 mesi della donna.

“Guardate il mio villaggio presentarsi dopo un intervento chirurgico d’urgenza per una gravidanza extrauterina interrotta”, ha scritto la donna su TikTok. Ora, il video ha più di 14 milioni di visualizzazioni.

“Mi sento molto fortunata”, si legge su Today, dove la donna ha anche commentato i messaggi di alcuni utenti che le raccontavano di non aver avuto nessuno dopo l’interruzione delle loro gravidanze: “Questo mi rattrista, perché vorrei che tutti avessero una comunità del genere”. In un altro video TikTok, invece, Tessa Truman aveva spiegato: