Abituato sullo schermo ai ruoli da “duro”, come molti altri padri anche Dwayne Johnson, alias The Rock, “sopporta” di buon grado di diventare cavia delle sue bambine, Jasmine di 9 anni, e Tiana di 6, che si divertono su di lui con make up e brillantini.

Così, il risultato del look scelto dalle bambine per il loro papà è finito su Instagram, ricevendo moltissimi commenti divertiti.

Con in sottofondo The sound of silence, a testimoniare, ironicamente, la “drammaticità” del momento, l’attore ed ex wrestler compare nel video truccato con un rossetto rosa acceso, un ombretto sbavato e adesivi sparsi su tutta la testa.

News Paternità Solo la figlia di The Rock può svegliarlo in questo modo: il video tutto da ridere L'artista quando si trova tra le mura domestiche è un papà davvero dolcissimo con le sue figlie e non esita a giocare con loro, che non vedono l'...

Il video ha già totalizzato oltre 13 milioni di visualizzazioni, dimostrando quanto i fan amino vedere il lato più tenero della superstar d’azione.

“Tutto è iniziato con i miei due tornado, Jazzy e Tia, che mi chiedevano: ‘Papà, possiamo metterti un po’ di ombretto?’ e io rispondevo: ‘Sì, ma fatelo in fretta, perché devo andare in palestra'”, ha raccontato Johnson nella caption.

The Rock ha poi aggiunto un pensiero molto tenero: “Ehi, so che non saranno sempre piccole per sempre o che non vorranno passare il tempo con papà quando saranno più grandi, ma saranno sempre le mie bambine, quindi sopporterò questo abuso tutto il giorno. Forza”.