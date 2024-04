Suki Waterhouse ha parlato dei suoi primi tre mesi da mamma in un lungo post Instagram. Da poco diventata genitore del suo primo figlio insieme al compagno Robert Pattinson, l’attrice si è lasciata andare ad alcune riflessioni su quello che viene comunemente chiamato “quarto trimestre“, ovvero i primi tre mesi dopo il parto.

“Il quarto trimestre è stato… un’esperienza che mi ha resa più umile! Il periodo post-parto è stato pieno di tanta gioia, tante risate, lacrime e tantissimi ormoni!”, ha scritto Waterhouse a corredo di alcuni selfie, parlando degli sbalzi ormonali tipici di questo periodo. “Sono fiera di tutto ciò che il mio corpo è riuscito a fare e della gentilezza e della pazienza che ho avuto nei confronti di me stessa durante questo periodo di recupero”. Un messaggio importantissimo per molte mamme, che si vedono spesso bombardate di commenti negativi sul fisico post-partum e sentono la pressione di dover “tornare come prima”.

Suki Waterhouse e Robert Pattinson sono diventati genitori da pochissimo, ma nessun annuncio ufficiale: ad accorgersi del lieto evento alcuni fotografi, i quali li avevano paparazzati mentre passeggiavano a Los Angeles con una carrozzina, entrambi con cappellino e occhiali da sole.

Poi, pochi giorni fa, un post sul profilo Instagram dell’attrice, dove quest’ultima appariva con il piccolo in braccio: “Benvenuto al mondo, piccolo angelo”. I due genitori, però, non hanno ancora svelato né il nome né il sesso del bambino.

La gravidanza era stata annunciata a novembre 2023, quando Suki Waterhouse aveva preso parte al Corona Capital Festival in Messico. All’evento, l’attrice si era presentata con un vestito semitrasparente che lasciava intravedere il suo pancione. “Stanotte mi sono messa un vestito con i brillantini perché ho pensato che potesse distrarvi da un’altra cosa che sta succedendo”, aveva detto in quell’occasione. “Ma non credo che funzioni”.