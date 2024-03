Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono diventati genitori: a dirlo non sono stati i due attori, da sempre molto gelosi della propria privacy, ma una foto che li ha immortalati mentre passeggiavano a Los Angeles con una carrozzina rosa.

Entrambi con cappellino e occhiali da sole, probabilmente per non farsi riconoscere, i due si sono concessi qualche ora all’aria aperta insieme al nuovo nato (o nata).

La gravidanza era stata annunciata ufficialmente, dopo settimane di gossip, durante il Corona Capital Festival in Messico nel mese di novembre 2023, dove l’attrice si era presentata con un vestito che non era certo passato inosservato: “Stanotte mi sono messa un vestito con i brillantini perché ho pensato che potesse distrarvi da un’altra cosa che sta succedendo. Ma non credo che funzioni”, aveva detto ai fan in quell’occasione, mentre tra le pieghe del vestito si scorgeva un accenno di pancione.

A dicembre Robert Pattinson e Suki Waterhouse, insieme dal 2018, aveva fatto parlare di sé per una serie di foto postate da Waterhouse stessa su TikTok e accompagnate dal brano Margaret di Lana Del Rey, il cui testo accenna a un anello di diamanti. Nello stesso mese, l’attrice era anche stata fotografata mentre indossava un anello di fidanzamento del valore di circa 330mila euro.

“Sono fidanzati. Entrambi vogliono sposarsi (…) È importante per loro”, aveva dichiarato inoltre a People una fonte anonima vicina alla coppia. I due, inoltre, sarebbero “incredibilmente felici ed entusiasti del il loro futuro insieme”, come riferito da un’altra fonte a Entertainment Tonight.