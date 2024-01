Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images

Suki Waterhouse ha di nuovo incantato i fan con il suo pancione. Alla 75esima edizione degli Emmy, la star di Daisy Jones & the Six, 32 anni, si è infatti presentata con un vestito rosso di Valentino che mostrava la schiena e i fianchi, mentre sul davanti il pancione era impreziosito da un fiocco.

“Ero davvero entusiasta di questo look di Valentino”, ha dichiarato l’attrice a E! News, spiegando come gli stilisti avessero dovuto modificare il vestito per adattarlo a lei. “L’ho provato un paio di mesi fa ma… dovevo tenerlo con le mani (…) Lo hanno dovuto smontare e ridisegnare per adattarlo al pancione. Così mi sta e sono davvero felice che abbia funzionato”.

Ma questa non è la prima volta che Suki Waterhouse fa parlare di sé per i suoi outfit: un’altra mise famosa è stata quella scelta per il Corona Capital Festival in Messico, occasione nella quale l’attrice aveva confermato di aspettare un bambino dal compagno, l’attore Roberto Pattinson. Per quella serata, l’attrice aveva scelto un particolare vestito di paillettes che metteva in risalto le forme della sua pancia.

“Stanotte mi sono messa un vestito con i brillantini perché ho pensato che potesse distrarvi da un’altra cosa che sta succedendo. Ma non credo che funzioni”, aveva detto in quell’occasione, aprendo poi il cappotto per mostrare il pancione.

News Le prime foto della gravidanza di Suki Waterhouse L’attrice e il compagno Robert Pattinson stanno aspettando il loro primo figlio: ecco le foto pubblicate da lei stessa su TikTok.

Suki Waterhouse e la star di Twilight hanno una relazione dal 2018. Come dichiarato da una fonte anonima vicina alla coppia, i due sarebbero entusiasti di aspettare un bambino: “Lei è felice, contenta e le piace molto questa esperienza. Suki e Rob sono adorabili insieme”, aveva riferito l’amico ad ET.