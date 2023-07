La Sud Corea ha un problema con i pediatri e questo mette a rischio la salute dei bambini

Il tasso di natalità della Sud Corea è in costante diminuzione. Nel 2022, infatti, il numero di bambini nati per ogni donna è stato di 0.78 e, proprio per questo, le cliniche e gli ospedali pediatrici presenti nella capitale, Seoul, stanno registrando un calo sempre più preoccupante. Questa combinazione di fenomeni, inoltre, ha causato una forte diminuzione del numero di pediatri presenti sul territorio, una situazione che rischia di riflettersi negativamente sulla salute dei bambini.

“La mancanza di pediatri in Corea del Sud – hanno spiegato i medici locali, come riportato dall’Agi – Sta lasciando gli ospedali incapaci di coprire i posti di lavoro e fa aumentare i rischi per la salute dei bambini”. Secondo alcune statistiche diffuse dal The Guardian, negli ultimi cinque anni, le strutture pediatriche di Seoul sono diminuite del 12,5%: le cliniche e gli ospedali aperti al pubblico, infatti, sono solo 456, una cifra piuttosto ridotta se si considera che la popolazione della capitale corrisponde a circa 10 milioni di abitanti.

News Informazioni Istat, impatto devastante del Covid sulle nascite in Italia (-16mila bimbi nel 2020) Nuovo record negativo per l'Italia: sono -16mila i bimbi nati nell'ultimo anno. L'impatto della pandemia da Covid sul crollo di nascite e matrimoni.

Allo stesso tempo, secondo i dati diffusi dal Seoul Institute, il numero di cliniche psichiatriche è aumentato del 76,8% e i centri di anestesiologia hanno registrato un incremento del 41,2%. Nel 2006, inoltre, una ricerca di Oxford aveva già segnalato la drastica situazione relativa al tasso di denatalità del Paese, sostenendo che (in mancanza di misure volte a migliorare la situazione), la popolazione sudcoreana andrebbe incontro al rischio di estinzione.