In un video diventato virale, una ex wedding planner ha raccontato uno strano episodio successole in passato: una sposa, che non sapeva di essere incinta, ha partorito il giorno prima della data di nozze.

Una sposa, che non sapeva di essere incinta, ha partorito il giorno prima del suo matrimonio: è questo il divertente aneddoto raccontato da una ex wedding planner, Amy Elizabeth Rocha, in un TikTok ora diventato virale. “Va tutto benissimo. Tutto sta andando secondo i piani. Tutti i piccoli dettagli sono stati risolti. Facciamo una visita finale della sede due giorni prima del matrimonio. E io penso: ‘Sarà perfetto’”, ha esordito Rocha nel suo video.

Poi, il giorno prima del matrimonio, la donna riceve una telefonata: a chiamarla è lo sposo, che vuole darle la lieta notizia: “Amy, non avevamo idea che fosse incinta”, ha detto l’uomo. Ma il pensiero di Rocha è subito andato all’organizzazione del matrimonio: “Sono andata in modalità wedding planner perché sono una professionista. Quindi ho pensato: ‘Come faccio ad annullare questo matrimonio in 24 ore?’ Ho tutto l’elenco delle cose che mi passano per la testa e quello che devo fare”.

La coppia, però, ha detto a Rocha di volersi comunque sposare, e di volerlo fare come era stato programmato. Inutili i piccoli accorgimenti presi dalla wedding planner, come utilizzare delle sedie più comode o accorciare il ballo dei due coniugi: la mattina del matrimonio, infatti, la sposa ha detto a Rocha di lasciare tutto com’era. E, infatti, tutto è andato per il meglio, come raccontato dalla planner su TikTok:

Ad oggi, è il giorno del matrimonio più puntuale e senza intoppi a cui abbia mai partecipato. Perché a nessuno importava. I due avevano appena avuto un bambino. Erano sotto shock. Stress da matrimonio? Cosa importa? Durante la cerimonia hanno annunciato di aver dato alla luce un bambino sano, cogliendo di sorpresa tutti i presenti… E poi la sposa ha ballato tutta la notte.

Durante una visita successiva agli sposi, la neomamma ha poi raccontato ad Amy Elizabeth Rocha alcuni dettagli su quella strana gravidanza: secondo quanto riportato, pare che la donna non sapesse di essere incinta in quanto aveva una spirale inserita, e aveva preso solo quattro chili. “È andata in bagno, ma è uscito un bambino”, ha concluso la wedding planner.