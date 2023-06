"Sono tanto fortunata": le parole di Sophie Codegoni a poco più di un mese dalla nascita di Céline Blue

Nella serata di ieri, 19 giugno 2023, Sophie Codegoni è stata ospite del programma Isola Party, in live streaming su Mediaset Infinity, dietro le quinte della finale del reality in onda su Canale 5. L’ex gieffina, nel corso dell’intervista con Giorgia Palmas, ha raccontato alcuni dettagli sulle prime settimane di maternità. La modella, infatti, il 12 maggio 2023 ha dato alla luce la prima figlia, Céline Blue, avuta con il fidanzato Alessandro Basciano e, proprio in questi giorni, sta compiendo i primi passi nella vita da genitore.

“Devo dire che sono tanto fortunata”, ha esordito Sophie Codegoni nel corso della puntata del digital show, come riportato da TgCom 24, condividendo con i numerosi ascoltatori qualche aspetto della convivenza con la piccola di casa.

Ora non voglio tirarmela da sola, però la bambina è davvero un angelo: dorme, mangia, è veramente un amore. Riesco a lavorare, riesco a rilassarmi, riesco a fare tutto.

Proprio in questi giorni, inoltre, la coppia di neogenitori si trova in vacanza a Capri, dove si è ritagliata qualche momento di relax da condividere in famiglia: tra le numerose foto pubblicate sui social durante le splendide gite in barca e i pomeriggi in spiaggia, infatti, è comparso anche il volto della piccola Céline Blue che si sta godendo i primi momenti al mare in compagnia di mamma e papà.

Nel resto dell’intervista, la Bonas di Avanti un Altro si è soffermata anche sulla relazione con Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne, conosciuto nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip del 2021/22: “Io sono sempre stata diffidente quando si parlava di amore”, ha spiegato la neomamma, raccontando del coronamento del loro sogno d’amore.