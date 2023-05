La prima foto di Céline Blue con mamma Sophie Codegoni e papà Alessandro Basciano

È nata Céline Blue, la prima figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che hanno voluto dare personalmente l’annuncio tramite i rispettivi profili social, dove sono seguitissimi. “12/05/2023 Non ci sono parole per descrivere la gioia, l’emozione e la felicità che ci hai donato… Mamma e papà ti amano da morire. La nostra Céline Blue“, hanno scritto, svelando così anche la decisione di dare un secondo nome alla bimba, cosa che fino alla nascita non era stata resa nota.

La coppia ha scelto di mostrarsi sui social anche nei momenti che hanno preceduto la nascita, dando prova dell’ironia che da sempre li contraddistingue, per nulla spaventati dal parto che era ormai imminente. “Ci siamo ci siamo ci siamooo! Tra una contrazione e l’altra questa è la situazione“, hanno scritto a corredo di un video in cui ballavano elettrizzati all’idea dell’arrivo di Céline Blue. Successivamente il ragazzo ha pubblicato un breve filmato in una delle sue Instagram Stories con la scritta “Céline non sai che ti aspetta! Ma tu non farci aspettare troppo!“. Ed effettivamente la bimba è venuta alla luce poche ore dopo.

Diversi gli amici e colleghi che hanno voluto congratularsi con loro. Tra questi Mercedesz Henger, Carmen Russo, Pierpaolo Pretelli, Adriana Volpe e Manila Nazzaro.

I due si sono conosciuti e innamorati in occasione della comune esperienza al Grande Fratello Vip (edizione 2021-2022) e hanno letteralmente bruciato le tappe, arrivando a smentire chi non sembrava credere nel sentimento che li lega. Il 29 novembre 2022 hanno infatti svelato, sempre tramite Instagram, la gravidanza dell’ex tronista di Uomini e donne, mostrando l’ecografia a cui lei si era sottoposta: “Sei la gioia e l’emozione più grande che ci potesse capitare. Ti amiamo puntino“. Lei, infatti, amava chiamare “Puntino” la bimba quando ancora non sapeva se sarebbe stata maschio o femmina.

Non sono mancate le difficoltà nel corso degli ultimi mesi (Codegoni era stata ricoverata qualche giorno a causa di una colica renale), ma entrambi hanno cercato di godersi appieno questo periodo, concedendosi anche qualche viaggio all’insegna del romanticismo. In occasione della Mostra del Cinema di Venezia 2022 lui le aveva fatto la proposta di matrimonio sul red carpet: in quel periodo l’influencer era già in dolce attesa, anche se non lo sapeva ancora. Non resta che attendere quindi per capire se il prossimo annuncio che li riguarderà possa essere quello relativo alla data delle nozze.