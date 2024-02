Simonetta Columbu è diventata mamma: a dare l’annuncio della nascita del piccolo Enea è stata l’attrice stessa, che su Instagram ha pubblicato una serie di foto nella quale appare insieme al suo bebè in ospedale.

“Benvenuto al mondo amore mio, amore nostro. Enea – ha scritto l’attrice a corredo degli scatti – Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa”.

“Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà”, ha poi concluso l’attrice.

Simonetta Columbu aveva annunciato la gravidanza nel mese di agosto 2023, con un post Instagram: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, aveva scritto a corredo di alcuni scatti con il pancione. In quell’occasione, ad apparire nelle foto insieme a lei c’era anche il compagno, del quale, però, non si conosce il nome.

L’attrice, conosciuta dal pubblico per aver recitato nei panni della novizia Ginevra nella fiction Rai Che Dio ci aiuti, è anche una regista. Proprio nel 2023 si è cimentata nel documentario Gli ospiti, sui pazienti di una comunità in Sardegna, lavoro in merito al quale aveva dichiarato a Fanpage: “Non è bello solo il traguardo, ma tutto il percorso. Era un periodo di grandi difficoltà, la mia passione non era ancora un lavoro. Per diversi anni ho fatto la cameriera in un locale però anche quell’esperienza l’ho fatta con impegno ed energia. Ogni lavoro, se lo fai senza scetticismo e credendoci, può fortificare e regalare soddisfazioni. Mettersi alla prova è importante. I momenti di difficoltà ci permettono di passare dall’essere bambine all’essere donne”.