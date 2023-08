Simonetta Columbu di "Che Do ci aiuti" è incinta: il dolce annuncio

L'attrice classe 1993, celebre per il ruolo di Ginevra nella serie Rai, ha reso nota la novità in arrivo nella sua vita e in quella del compagno. A complimentarsi con lei anche Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi.

Simonetta Columbu, famosa per avere interpretato il ruolo di Ginevra in Che Dio ci aiuti, diventerà presto mamma per la prima volta. È stata lei stessa a dare l’annuncio tramite un post su Instagram in cui compare abbracciata al compagno mentre si trovano al mare, accompagnata dal dolcissimo messaggio: “Abbiamo una notizia: presto la nostra famiglia si amplierà! Ti aspettiamo e ti amiamo già più di quanto si possa spiegare”, ha scritto.

Sono stati tantissimi i commenti di congratulazioni comparsi sotto il post, tra cui spiccano quelli di due colleghe con cui lei ha avuto modo di lavorare nella celebre serie Rai. Diana Del Bufalo è stata la più entusiasta: “O mio Dio Simo!!! Ma che bello“, a cui si è aggiunta poi anche Francesca Chillemi, che ha scritto semplicemente: “Wowww!”.

Almeno per ora il nome del futuro papà è rimasto top secret, così come non si sa quando i due si siano conosciuti. L’attrice sarda nel 2021 si era dichiarata single, pur senza nascondere il desiderio di trovare una persona di cui innamorarsi: “Fidanzato? No, Sono single. Mi sento già mamma e moglie a 27 anni – aveva dichiarato in un’intervista a Vanity Fair – Uno dei miei desideri, al di là della carriera artistica, è quello di creare una famiglia. Ma vorrei esaudirlo con un compagno affine, un uomo compatibile di cui sono innamorata, che ricambia il mio sentimento nonché il mio punto di vista. Ho avuto delle storie passate, il pensiero di spingersi oltre il semplice fidanzamento c’è stato. Ma non andavamo d’accordo e, dunque, le ho interrotte. Miro alla stabilità psicologica ed emotiva, serve fiducia per edificare una solida relazione a due”.

Ora evidentemente la situazione sembra essere cambiata, al punto tale da spingere l’artista classe 1993 a decidere di crearsi una famiglia.

Non si sa se la gravidanza possa influire sui piani professionali di Simonetta Columbu, che difficilmente vedremo nella nuova stagione di Che Dio ci aiuti. La voglia di mettersi alla prova in nuove esperienze, specialmente per una come lei che è figlia d’arte (il papà Giuseppe è regista e le ha trasmesso la passione per i documentari) resta fortissima, anche se forse ora potrebbe metterla da parte momentaneamente per potersi dedicare al bambino in arrivo. Pur essendo ancora giovanissima, già nel 2022 ha avuto modo di dirigere il suo primo documentario, dal titolo Gli Ospiti, dove ha raccontato sogni e speranze dei pazienti di una comunità in Sardegna.